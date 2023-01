„Traumschiff“ (ZDF): Schauspielerin packt aus – „War schrecklich“

Eine Reise auf dem „Traumschiff“ dürfte für den ein oder anderen ZDF-Zuschauer ein langgehegter Traum sein. Einmal mit Florian Silbereisen an Bord gehen, leckeres Essen genießen, tolle Strände erkunden und den Schauspielern bei der Arbeit zuschauen.

Klingt toll … doch für die Darsteller des ZDF-Luxusdampfers scheint die Arbeit an Bord des „Traumschiff“ gar nicht mal so erholsam zu sein. Das zumindest verriet Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba („Wildberry Lillet“) bei ihrem Auftritt in der YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“.

Nina Chuba wurde auf dem „Traumschiff“ seekrank

So wurde die 24-Jährige in dem Spiel „DAS beantwortest du NIE“ gefragt, ob sie lieber für immer auf dem „Traumschiff“ oder mit Andrew Tate in einem Raumschiff ihre Zeit verbringen würde. Ninas deutliche Antwort: „Ich kann das sofort beantworten, meine Freunde. Lieber mit Andrew Tate in einem Raumschiff.“

Sängerin Nina Chuba war von ihrer Reise auf dem „Traumschiff“ alles andere als begeistert. Foto: IMAGO / Panama Pictures

Sie wisse zwar nicht, wer Andrew Tate sei (Anm. d. Red.: Andrew Tate fiel zuletzt durch frauenfeindliche Aussagen und einer Festnahme in Bukarest auf), aber schlimmer als das „Traumschiff“ könne es schon nicht sein, erklärt die Schauspielerin, die durch die Kinderserie „Die Pfefferkörner“ bekannt wurde.

„Ich war auf dem Traumschiff. Es ist höllenmäßig. Kein Internet. Es gibt nur einen Film am Tag, den man zehnmal angucken kann. Ich war die ganze Zeit seekrank. Jeden Abend musste ich zum Arzt gehen und der musste mir eine Spritze in den Po geben. Und dann habe ich da geschlafen. Und das Essen war schrecklich. Es gab nichts. Nein, stopp. An sich war die ganze Reise megacool, weil man megaviele Sachen sieht. Und an sich war der Dreh auch geil, aber einen Monat auf einem Schiff, wo nur Rentner sind, man kann nicht in den Whirlpool, da sind nur so …“, und da versagte Nina die Sprache. Chuba war 2018 auf dem „Traumschiff“ und spielte die Rolle der Lotte. Sie reiste noch mit Kapitän Victor Burger (gespielt von Sascha Hehn) nach Hawaii.