„Traumschiff“: Die Reise hat ein Ende – vorerst

Ach wie schön: Schiffreisen sind für viele Menschen der Inbegriff von Erholung. Jeden Tag ein anderer Hafen, dazwischen leckeres Essen und einfach mal auftanken. Für die Schauspielerinnen und Schauspieler der ZDF-Kultreihe „Das Traumschiff“ ist das natürlich nicht ganz so. Sie arbeiten auf dem Schiff. Dennoch dürfte auch auf sie die ein oder andere ruhige Stunde warten. Doch damit ist nun erstmal Schluss.

Nachdem Florian Silbereisen vor einigen Wochen bereits im weißen Deutschland-Trikot aus dem eisigen Island grüßte, wird das „Traumschiff“, das eigentlich MS Amadea heißt, nun wieder in seinen Sommerhafen Bremerhaven einlaufen.

„Das Traumschiff“: Die MS Amadea liegt wieder in Bremerhaven

So berichtet das Portal „Nord 24“, dass die MS Amadea am Montag (15. Juli 2024) wieder am Columbus Cruise Center liegen wird. Zuvor hatte das Schiff bereits in Wismar halt gemacht. Mit an Bord war Florian Silbereisen da zwar schon nicht mehr, dafür aber Barbara Wussow, die beim „Traumschiff“ die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold einnimmt.

Wie der „Nordkurier“ berichtet, sei die sympathische Schauspielerin dort bereits von Fans erwartet worden, habe sich sogar Zeit für ihre Anhängerinnen und Anhänger genommen. „Ich bin die Letzte von unserem Team an Bord. Einer muss ja die Stellung halten“, habe die 63-Jährige gescherzt, berichtet die Zeitung.

Na, dann können wir uns alle ja schon auf die kommenden „Traumschiff“-Episoden freuen. Traditionell zeigt das ZDF die Filme stets an Ostern, Weihnachten und Neujahr. Dazu soll auch in diesem Jahr wieder eine vierte Folge erscheinen. Im vergangenen Jahr zeigte das Zweite Deutsche Fernsehen diese im November. Wir werden sehen, ob das auch 2024 der Fall sein wird. Wichtig ist nur: Auch Florian Silbereisen wird dann wieder als Kapitän Max Parger mit an Bord sein.

Lange wird die MS Amadea jedoch nicht in Bremerhaven liegen. Nach der Kreuzfahrt ist schließlich vor der Kreuzfahrt. Und die startet bereits am selben Montag (15. Juli 2024). Von Bremerhaven aus geht es dann nach Island, Spitzbergen und Norwegen – diesmal aber ohne die Schauspieler an Bord.