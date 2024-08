„Traumschiff“-Star spricht über Arbeitspensum: Moderatorin ist fassungslos

Eine Rolle auf dem „Traumschiff“ ist in der deutschen Schauspielerbranche heiß begehrt. Gingen doch schon absolute Stars wie „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter, Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller oder ProSieben-Star Joko Winterscheidt mit Kapitän Florian Silbereisen auf Reisen. Doch warum ist ein „Traumschiff“-Dreh so beliebt? Das verriet nun Collien Ulmen-Fernandes, die in der ZDF-Reihe die Schiffärztin Dr. Jessica Delgado spielt, in der NDR-Talkshow „DAS!“.

„Es ist surreal schön. Ich kann’s nicht fassen, wenn ich dort bin, dass ich so arbeiten darf“, schwärmt die 42-Jährige von ihrem Job auf dem ZDF-„Traumschiff“. „Es ist wirklich viel zu schön, um wahr zu sein“, so Collien. Und auch die Arbeitszeiten scheinen durchaus aushaltbar zu sein.

Collien Ulmen-Fernandes über das „Traumschiff“

„Je nachdem, ob man gerade eine Hauptgeschichte hat, oder nicht, es gibt manchmal Geschichten, da gucke ich nur einmal kurz auf einen Fuß, sage: Nö, ist nicht gebrochen, und dann habe ich schon wieder Feierabend“, so die Hamburgerin.

Im letzten „Traumschiff“ habe sie wieder eine Hauptgeschichte gehabt, da hätte sie von morgens bis abends arbeiten müssen, „aber manchmal hat man eben Glück, dann verabreicht man nur kurz eine Kopfschmerztablette und legt sich wieder in die Sonne“, so Ulmen-Fernandes. Da staunte auch „DAS!“-Moderatorin Bettina Tietjen nicht schlecht: „Boah herrlich.“

Manchmal gebe es aber auch unangenehme Drehs. „Völlig absurd, wir sind mit dem Schiff in Richtung Arktis gefahren und haben dabei ‚Traumschiff: Miami‘ gedreht. Das war natürlich ein großer Temperaturunterschied“, berichtet Collien.

„Ach du meine Güte, wie macht man das denn dann?“, wollte Tietjen wissen. Sie habe einfach Ski-Unterwäsche unter ihrer Uniform getragen, so Collien Ulmen-Fernandes. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen.