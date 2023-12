Polizei-Einsatz beim „Traumschiff“: Florian Silbereisen ist mittendrin

Es gehört mittlerweile zu Weihnachten wie der Baum und das Völlegefühl nach dem Essen: „Das Traumschiff“. Stets am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) legt der ZDF-Wohlfühldampfer ab und nimmt die Zuschauer mit in eine ferne Welt voller Dramen, kleiner Konflikte und abschließender Lösungen. So auch an diesem Weihnachten.

Nach Utah wird Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger „das Traumschiff“ steuern. Ein Ziel wie gemacht für wundervolle Landschaftsaufnahmen, aufregende Melodramen und einen Ausflug, der für Parger und seinen Staff-Kapitän Martin Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) zumindest kurzzeitig im Gefängnis endet.

Achtung: „Traumschiff“-Spoiler

Im Gefängnis? Was haben die Lenker der MS Amadea denn angestellt? Wir klären auf. So nahm das Drama ausgerechnet mit Hanna Liebhold (gespielt von Barbara Wussow) ihren Anfang. Die nämlich hatte erfahren, dass sich Grimm beim Aufenthalt in Utah mit seinem alten Freund Stefan Fieringer (gespielt von Wolfgang Fierek) zu einer Motorrad-Tour verabredet hatte. Wohl wissend, dass auch Kapitän Parger leidenschaftlicher Zweiradfahrer ist, überredete sie ihren Kollegen den Kapitän mitzunehmen.

Nach der Verhaftung durch Sheriff Steve McCrown (Kai Pflaume, M.) droht Max Parger (Florian Silbereisen, l.) und Martin Grimm (Daniel Morgenroth, r.) eine Nacht in der Gefängniszelle. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Und so nahm das Drama seinen Lauf. Hielt doch plötzlich ein Polizeiauto die Motorradfahrer an. Aufgrund fehlender Papiere verstand der Ordnungshüter (übrigens gespielt von Kai Pflaume) keinen Spaß und steckte Grimm und Parger in den Knast.

Verzweifelt riefen die beiden Männer um Hilfe, doch die ließ auf sich warten. In Gefahr ihr Leben künftig hinter schwedischen Gardinen verbringen zu müssen, waren die beiden nicht, wie sich jedoch erst später herausstellen sollte. War doch Polizist Steve McCrown ein guter Kumpel von Grimms Freund Stefan Fieringer. Der wiederum hatte die Festnahme inszeniert, um sich an Grimm zu rächen. Was der angestellt hatte? Das erfährst du in der neuen Ausgabe des „Traumschiff“, die das ZDF am Dienstag (26. Dezember 2023) um 20.15 Uhr ausstrahlt. Wer so lange nicht warten kann: Bereits jetzt ist sie in der ZDF-Mediathek abrufbar.