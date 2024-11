„Traumschiff“-Ikone: Nach Krebs-Diagnose – so geht es ihr heute

„Traumschiff“-Ikone Susanne Uhlen (69) meldet sich zurück – und zwar nicht etwa auf der Mattscheibe, sondern aus ihrem neuen, glücklichen Leben! Nach einer schweren Brustkrebserkrankung, die sie vor fast zehn Jahren in die Knie zwang, zeigt sich die Schauspielerin heute kämpferisch und bei bester Gesundheit.

In einem exklusiven Plausch mit „Frau im Spiegel“ plaudert die Grande Dame des deutschen Fernsehens aus dem Nähkästchen und ihre Worte sind wie ein Sonnenschein im November. „Es geht mir gut“, verkündet sie freudestrahlend und das Herz hüpft gleich mit. Aber es war ein harter Weg bis hierher. Uhlen spricht offen darüber, wie sie „das volle Programm“ der Behandlung durchlief – inklusive Chemotherapie, Operation und Strahlentherapie.

„Traumschiff“-Star mit besonderem Rat

Was für eine Powerfrau! Ihr Geheimnis? Eine unerschütterliche positive Haltung und der Rückhalt ihres Partners Henry Dawidowicz. Er war in der dunklen Zeit immer an ihrer Seite, hat sie zu den Klinikterminen gefahren und vor jeglichen negativen Einflüssen abgeschirmt. „Ich wollte mich nicht von Ängsten lähmen lassen“, sagt sie mit Nachdruck und gibt allen Betroffenen einen wichtigen Rat.

„Natürlich war es nicht leicht. Aber es ist erwiesen, dass eine positive mentale Einstellung unglaublich hilft. Ich kann es nur immer wiederholen, sei kämpferisch!“ Die Krankheit hat in ihrem Leben einen Wendepunkt markiert. Susanne hat sich entschieden, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen – ohne Bedauern. Stattdessen genießt sie nun das Leben in vollen Zügen, gemeinsam mit Henry und ihren fünf (!) Hunden in der grünen Oase Kölns.

Und als wäre das nicht genug, plant sie bereits Großes: „Ich fliege mit meinen Jungs nach Rom. Ich möchte erst mit meinen Söhnen feiern, danach mit Henry und der Familie“, erzählt sie. Schließlich hat sie ihren 60. noch im Krankenhaus verbringen müssen.