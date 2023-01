„Das Traumschiff“: Geheimnis gelüftet – jetzt darf es jeder wissen 

Nachdem die Fans von „Das Traumschiff“ im Jahr 2022 mit einigen neuen Folgen beglückt wurden, dürfen sie sich auch im neuen Jahr 2023 auf einiges gefasst machen.

Denn neben neuen Folgen, gibt es auch neue Gastrollen bei „Das Traumschiff“. Wohin die Reise geht und wer an der Seite von Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen in See stechen wird, verrät uns das ZDF jetzt.

„Das Traumschiff“ reist an Ostern in den Norden

Nach den Malediven und den Bahamas ist das Reiseziel an Ostern etwas weniger paradiesisch. Zumindest, was die weißen Sandstrände und die Palmen angeht. Die sucht man in Vancouver nämlich vergeblich. Doch genau dahin reist die Besatzung von Kapitän Max Parger am Ostersonntag hin.

Wie eine ZDF-Sprecherin der Redaktion bestätigt, ist die Ausstrahlung der Folge „Das Traumschiff – Vancouver“ für Ostersonntag, 9. April 2023, geplant. Neben der Stammbesetzung werden aber auch einige bekannte Gastrollen mit an Bord sein.

„Das Traumschiff“: DAS sind die Gäste am Ostersonntag

Schon der ein oder andere Promi wagt sich mit auf Reisen des Traumschiffs. Große Namen, wie Luke Mockridge oder Armin Rohde waren bereits mit von der Partie. Auf Anfrage der Redaktion teilt das ZDF folgende Namen für die Osterfolge mit: „Neben Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes spielen mit: Ingolf Lück, Birthe Wolter, Karim Cherif, Herbert Ulrich, Levi Busch, Jean Luc Caputo, Bruce Darnell, Leonie Brill, Omar Akbar, Robert Seeliger und andere.“

Darüber hinaus gibt es noch weitere gute Nachrichten für alle Fans von „Das Traumschiff“: Vier weitere Folgen werden in diesem Jahr gedreht. Die Sendetermine stehen allerdings noch nicht fest.

Mehr News:

Neulich sorgte eine Panne beim Dreh von „Das Traumschiff“ für ordentlich Wirbel. Das Fatale an der ganzen Sache: Der Patzer fällt erst bei der Ausstrahlung der Folge auf! Wie die Fans darauf reagieren, erfährst du hier.