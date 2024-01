Trauer um „Star Trek“-Star: Mickey Cottrell stirbt im Alter von 79 Jahren

Trauer in Hollywood! Mickey Cottrell ist am 1. Januar 2024 im Alter von 79 Jahren verstorben. Das teilte seine Schwester mit. Cottrell spielte in vielen amerikanischen Fernsehfilmen mit.

International bekannt wurde der Darsteller vor allen durch seine Rollen in weltbekannten Science Fiction-Serien wie „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ und „Star Trek: Raumschiff Voyager“ in den 90er Jahren.

Mickey Cottrell: Autor, Schauspieler, Publizist

Der Schauspieler, der auch als Produzent und Schriftsteller gearbeitet hat, litt schon seit einiger Zeit an Parkinson. Über seine Todesursache ist noch nichts bekannt.

Mehr Infos in Kürze.