Timur Ülker gibt Dschungel-Inszenierung zu: „Habe mich wie Tom Cruise gefühlt“

Großes Kino im Dschungel! Und mitverantwortlich dafür ist unter anderem GZSZ-Star Timur Ülker. Der Schauspieler sorgt am Samstag (08.02.) bei der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ für einen Moment, den selbst „Dschungelcamp“-Moderator Jan Köppen nicht unkommentiert lassen kann.

Denn: Während sich die anderen Stars bei der Gruppenprüfung mit aller Kraft auf die Sterne legen, um den Wassermassen Stand zu halten, posiert Timur Ülker in aufrechter Haltung, als stünde das nächste Fotoshooting bei „Germany’s next Topmodel“ an.

Jetzt äußert sich der 35-Jährige im Interview zu diesem Moment und gibt uns gegenüber sogar zu, dass es pure Absicht gewesen war!

Timur Ülker: Dschungel-Inszenierung!

Jan Köppen bemerkt es sofort, als er vom Rand aus Timur Ülker während der Dschungelprüfung posieren sieht. „Der macht doch Show!“

Und tatsächlich sieht es ganz nach einem Show-Moment aus, denn plötzlich geht Timurs T-Shirt hoch und die Zuschauer können einen Blick auf sein stählernes Sixpack erhaschen. Dazu neigt er den Kopf nach oben – will offenbar, dass die Kameras seinen Körper in voller Pracht einfangen.

Im Interview einen Tag nach seinem Rauswurf aus dem „Dschungelcamp“ resümiert Timur Ülker zunächst über die Zeit im Camp.

„Ich habe über keinen gelästert, kein schlimmes Wort gesagt. Da bin ich mir selbst treu geblieben, ich kann in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles richtig gemacht, ich war zu hundert Prozent ich.“

Timur Ülker: „Habe mich wie Tom Cruise gefühlt“

Doch dann gibt er kleinlaut über die besagte „Creek der Sterne“-Prüfung zu:

„Klar am Ende die Prüfung, die ich da hingelegt habe. Das war vordergründig wegen der Wasserwerfer, die in mein Gesicht geflogen sind. Ich habe einmal gemerkt, dass mein T-Shirt hochgeht und man meinen Bauch gesehen hat. Ich war noch nie so gut in Form, also habe ich noch mal nachjustiert, habe das Oberteil hochgezogen und habe mich wie Tom Cruise gefühlt. Das war der Magic-Moment, den ich hatte.“

Also doch! Immerhin gibt es der RTL-Schauspieler zu, ein wenig geschummelt zu haben, um sich gut in Szene zu setzen. Gebracht hat ihm das aber nicht viel, denn der GZSZ-Star musste zusammen mit Edith Stehfest kurz vor dem Finale das Camp verlassen!

Was er noch alles zu sagen hat und wie er über die Reality-Branche denkt, kannst du HIER im ganzen Interview lesen.