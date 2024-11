Tim Mälzer: Kurz nach seiner Vox-Sendung kocht die Nachricht hoch

Wenn Tim Mälzer im TV aufkocht, dann prickelt nicht nur die Pfanne – auch die Einschaltquoten sprudeln plötzlich wieder! Nachdem das „Abliefer“-Format von Vox ohne die gewohnte Starpower von Mälzer und Henssler zuletzt etwas lahmte, sorgte die Rückkehr des Hamburger Starkochs nun für einen unerwarteten Zuschauer-Boom. Ob es an seinem unvergleichlichen Charme oder seinen kulinarischen Künsten lag, sei dahingestellt – die Zahlen sprechen jedenfalls für sich!

Mit „Mälzer und Klipp liefern ab“ katapultierte sich die Sendung laut dem Medienmagazin „DWDL“ auf beeindruckende 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Plus von satten 330.000 im Vergleich zur Vorwoche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte auf solide 3,7 Prozent, und auch bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ging es mit 6,1 Prozent steil bergauf. Ein klarer Beweis dafür, dass Mälzers Mischung aus Humor und Kochkunst einfach zieht.

Vox: Tim Mälzer kehrt mit Würze zurück

Gleichzeitig konnte auch „Jenke. Zeitreise“ einen kräftigen Satz nach vorne machen. Der Ausflug in die Vergangenheit lockte nun 790.000 Neugierige an die Bildschirme und verbesserte den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf starke 8,7 Prozent. Damit überholte Jenke locker die Konkurrenz von Sat.1, die mit „Hochzeit auf den ersten Blick“ bei 7,1 Prozent hängen blieb.

+++ Auch interessant: „Mälzer und Klipp liefern ab!“: Schmeißt Tim Mälzer hin? – „Verstehe ich nicht“ +++

Dann war da noch „Bauer sucht Frau“ bei RTL, das sich weiterhin als Publikumsliebling behauptet. Mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und einer Gesamtzuschauerzahl von 3,35 Millionen ritt die Sendung auf der Erfolgswelle und verpasste nur knapp die Primetime-Marktführerschaft. Während Vox und RTL mit ihren Formaten punkten konnten, sah es bei RTL zwei weniger rosig aus.

Trotz der Rückkehr von „Mensch Polizist“ konnte der Sender nicht an alte Erfolge anknüpfen – nur 300.000 Zuschauer schalteten ein, was enttäuschende Marktanteile zur Folge hatte. Ganz anders verlief der Abend für Kabel Eins, das mit „Edge of Tomorrow“ solide 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte.