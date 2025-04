Tierpark München: Sorge um Schneeleoparden – Pfleger bemerkt seltsames Verhalten

Im Tierpark Hellabrunn in München leben Tiere von A bis Z – von Echsen über Wallabys bis hin zu Eisbären. Mit seiner exotischen Vielfalt sorgt der Zoo regelmäßig für Aufsehen. Früher zählten auch die Schneeleoparden zu den großen Publikumsmagneten. Die ARD-Zoo-Geschichten „Nashorn, Zebra und Co.“ geben den Zuschauern einen Einblick in das ungewöhnliche Treiben der Raubkatzen, die damals im Zoo lebten.

Frühlingsgefühle hin oder her, in der Wiederholungsfolge der ARD-Doku scheint bei den Schneeleoparden etwas nicht zu stimmen. Pfleger Matthias Mösch hat ein Auge auf die Tiere und entdeckt merkwürdiges Verhalten. „Ich habe gerade die Schneeleoparden beim Decken gesehen. Das ist aber eigentlich komisch, weil sie nicht rollig ist“, erklärt er. In zwei Wochen werden normalerweise Junge erwartet, doch die Dame der Leopardenwelt scheint keine Lust auf Nähe zu haben.

Tierpark München: Pfleger ratlos

„Sobald er näher kommt, wird sie stinkig“, berichtet Mösch weiter. Die Katze liegt oben auf ihrem Lieblingsplatz und hält den Kater auf Abstand. Es gibt nur böse Blicke und Zickereien. Mösch hofft noch auf eine „Zwischenrolligkeit“. Vielleicht duftet sie nur besonders gut und der Kater hat falsche Hoffnungen.

„Wenn sie normalerweise richtig rollig wäre, würde sie ihn auch ranlassen. Dann wäre sie nicht so aggressiv ihm gegenüber. Nach dem Deckakt schon. Dann gibt es zwei, drei Watschen für die Männchen, und dann ist es okay. Jetzt ist sie aber ganz seltsam“, stellt der Pfleger fest. Doch wenn sie trächtig ist, gibt es bald Nachwuchs. „Jetzt müssen wir abwarten“, meint Mösch. Sollte das Verhalten so bleiben, könnte es bald kleine Schneeleoparden geben.

Typischerweise sind Schneeleoparden etwa 90 bis 110 Tage trächtig. Meistens kommen 2 bis 3 Junge zur Welt, die bis zu 22 Monate bei der Mutter bleiben. Ob es bald süßen Nachwuchs im Tierpark gibt, bleibt spannend.

Hinweis: Die aktuell vom WDR ausgestrahlte Folge „Nashorn, Zebra und Co.“ mit dem Titel „Einfach mit Leidenschaft“ stammt aus dem Jahre 2016.