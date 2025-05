Tierpark München: Elefanten müssen umziehen – doch die Tierpfleger machen sich Sorgen

Der Tierpark München ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Gegend. Besucher können verschiedenste Tierarten bewundern und die ein oder andere entspannte Stunde mit ihren Familien verbringen. Egal ob Zebras, Affen, Eisbären oder Seerobben – für Tierliebhaber jeglicher Art ist alles dabei.

In der Ausgabe „Ein echter Schlaffi“ der ARD-Zoo-Sendung „Nashorn, Zebra und Co.“, die der WDR am 23. Mai 2025 um 13.50 Uhr ausgestrahlt hat, geht es der Elefanten-Crew an den Kragen. Die Vierbeiner sollen nämlich in eine neue Halle umziehen. Doch bereits im Voraus bereitet dieses Vorhaben den Tierpflegern Sorgen.

Umzugstag im Tierpark München

Im Tierpark München steht in dieser Folge der große Umzug der Elefanten an. Die genügsamen Vierbeiner sollen in eine neue Halle ziehen, in der die einzelnen Boxen bereits vorbereitet wurden. Im Leben der Elefanten ist dies der erste Umzug, dementsprechend nervös sind auch die Tierpfleger. Auch der Sprecher der Tiersendung stellt fest: „Elefanten wollen an Veränderungen behutsam herangeführt werden.“

Die Tierpfleger haben einen konkreten Plan und hoffen darauf, dass die Tiere die Veränderung gut annehmen werden. Die letzten Palmenblätter werden aufgestellt, auch für spielerische Beschäftigungen ist gesorgt. Ein Pfleger gibt jedoch kurz vor dem Umzug zu bedenken: „Wie die reagieren werden, kann man auch nicht vorhersehen. (…) Man muss bei Elefanten immer damit rechnen, dass die dann auch die Sau rauslassen, sich furchtbar aufregen und irgendwo nicht hinwollen, weil sie einen Hinterhalt vermuten.“

Tierpfleger Andreas Frier stellt fest: „Wir sollten eigentlich der Ruhepol sein, der sie hier reinführt.“ Aufregung ist bei diesem Vorhaben im Tierpark München also fehl am Platz. Der Umzug der Elefanten stellt ein großes Ereignis im Zoo dar. Nur wenig später können die Mitarbeiter jedoch aufatmen. Die Tiere lassen sich problemlos in die Halle führen und scheinen ihr neues Zuhause voll und ganz zu akzeptieren.

„Wir sind ganz froh, dass es ohne großes Tohuwabohu gegangen ist“, erzählt einer der Pfleger im Tierpark München überglücklich. Und somit ist ein weiterer Tag in dem beliebten Zoo ohne größere Zwischenfälle vergangen.