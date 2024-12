Thomas Gottschalk gibt Abschied bekannt: „Ich bin es leid“

Im April 2023 hatten Showmaster Thomas Gottschalk und Entertainer Mike Krüger ihren Podcast ,,Die Supernasen“ ins Leben gerufen. Damit unterhielten sie ihre Zuhörer alle zwei Wochen mit einer neuen Ausgabe. Auf der Agenda stehen dabei unter anderem aufregende Anekdoten rund um ihren Karrierebeginn in den 80er-Jahren.

Doch damit soll nun Schluss sein! So gab das Duo auf Thomas Gottschalks Instagram Profil bekannt, dass es nur noch zwei weitere Folgen am 17. Dezember sowie am 31. Dezember geben werde. Fans stellen sich nun die Frage, was zum vorzeitigen Aus geführt haben könnte.

Thomas Gottschalk rechnet mit Kritikern ab

Die BILD berichtete, dass der ehemalige ZDF-Moderator und Mike Krüger ständigen Shitstorms aus dem Weg gehen wollten. Dies bestätigte Gottschalk auch in seinem Post mit den Zeilen: „Ich bin es leid, dauernd von Leuten interpretiert zu werden, die mich damit öffentlich beschädigen wollen, und von denen missverstanden zu werden, die mich einfach nicht verstehen wollen […]“

Stark hervorgehoben wird in den letzten Passagen seines Beitrages sein langjähriger Kollege und Freund Mike Krüger. Und natürlich richtet der ehemalige „Wetten, dass..?“- Moderator ebenfalls wärmende Worte an seine Fans.

So lautet sein abschließendes Statement: „Danke an meinen Freund Mike Krüger, dem ich in unserem Supernasen-Podcast sicher näher gekommen bin als in unseren Filmen, aber wir sind ja auch gemeinsam älter und reifer geworden! Danke auch an alle Apostel, die uns durch diese bewegten Zeiten gefolgt sind.“