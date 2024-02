Thomas Gottschalk warnt seine Fans – „Geht gar nicht“

Insgesamt 42 Jahre lang war Thomas Gottschalk mit seiner Thea zusammen. Doch 2019 dann der Schock: Das Paar zog einen Schlussstrich unter seiner Beziehung! Mittlerweile ist der Entertainer aber wieder neu vergeben. Wenn also einer weiß, wie der Liebes-Hase läuft, dann Thomas Gottschalk. Und der 73-Jährige hat einen wichtigen Tipp für seine Fans.

Hach, die Liebe ist doch etwas Schönes! Doch wer sich in einer Beziehung befindet, der muss auch etwas investieren, damit die Liebe frisch bleibt. Das weiß auch Thomas Gottschalk. Dabei kann man jedoch auch einiges falsch machen, wie der ehemalige „Wetten das…?“-Moderator weiß.

Thomas Gottschalk hat einen wichtigen Liebes-Tipp

Vor allen an Valentinstag (14. Februar) bringen zahlreiche Paare ihre Liebe zum Ausdruck. Egal ob ein großer Strauß Blumen, eine süße Schachtel Pralinen oder ein wohlduftendes Parfum. Am Valentinstag gibt es reichlich Geschenke. Zugegeben der Valentinstag ist gelaufen, aber der nächste kommt meist schneller als man denkt!

Und wer dann diesen Tipp von Thomas Gottschalk beherzigt, dürfte auf der sicheren Seite sein. Pünktlich zum Valentinstag meldete sich der ZDF-Star auf seinem Instagram-Account bei seinen Fans.

Thomas Gottschalk: Der Moderator zeigt sich mit Rosen in der Hand

Passend dazu postete er ein Foto von sich mit einem Strauß Rosen in der Hand. „Wir wissen es schon seit über 50 Jahren, aber manche von uns haben es inzwischen vergessen: All you need is Love. Happy Valentine (deutsch: Alles, was wir brauchen, ist Liebe, fröhlichen Valentinstag). Euer Thomas.“

Und dazu hat der Entertainer gleich noch einen wichtigen Tipp für seine Fans: „Rennt bloß nicht panisch zur Tanke.“ Na, wie viele sich wohl an diesen Tipp gehalten haben?