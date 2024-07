Thomas Gottschalk zeigt sich als Naturbursche – SO sehen Fans ihn selten

Er ist eine wahre Fernsehlegende und als ehemaliger Moderator der ZDF-Show „Wetten, dass…?“ einem breiten Publikum bekannt. Thomas Gottschalk ist mittlerweile 74 Jahre alt, ans Aufhören denkt er jedoch noch lange nicht. In seinem Podcast „Die Supernasen“ plaudert der Entertainer regelmäßig aus dem Nähkästchen.

Auch als Influencer macht Thomas Gottschalk trotz seines Alters eine gute Figur. Stolze 103.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil des Fernsehstars, auf dem er auch immer wieder private Einblicke gibt. In seinem neuen Video zeigt sich der Moderator nun naturverbunden und bittet seine Fans um Hilfe.

Thomas Gottschalk: Wanderwege statt Fernsehstudio

In dem Video strahlt Thomas Gottschalk regelrecht vor Freude. Momentan lebt der Entertainer noch gemeinsam mit seiner Partnerin Karina Mroß in Baden-Baden, demnächst steht jedoch der Umzug ins Münchener Gräfelfing an. Doch zuvor genießt der Moderator nochmal eine ausgiebige Wanderung inmitten der Natur.

Das Video zeigt Thomas Gottschalk, der mit Wanderstöcken und verschwitztem T-Shirt durch einen Wald stapft. Im Anschluss sind beeindruckende Aufnahmen der Natur, die der Entertainer auf seiner Wanderroute zu Gesicht bekommt, zu sehen. Auf dem Weg findet Gottschalk sogar eine Pusteblume, die er pflückt und begutachtet.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Während einer kurzen Pause spricht Thomas Gottschalk direkt in die Handykamera. Der Fernsehstar bekräftigt: „Mein schöner Schwarzwald, ich werde dich schon vermissen.“ Auf sein geliebtes Hobby möchte der Moderator jedoch auch nach dem Umzug nicht verzichten und fragt daher seine Fans, ob diese Empfehlungen für Wanderwege in der Nähe von München haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuspruch vonseiten der Fans

Die Fans von Thomas Gottschalk freuen sich über die Einblicke in das Privatleben des Entertainers. Unter dem Video finden sich reihenweise positive Kommentare und Tipps für neue Wanderwege wieder. Die Follower des ZDF-Stars schreiben:

„Rund um den Ammersee in Kombi mit einer Dampferfahrt!“

„Schöne Vorstellung… Man wandert da und dann kommt einem der Thomas entgegen.“

„Des Wandern is des Müllers Lust! Klasse Thomas, dass du dich fit hältst!! Sehr vorbildlich!“

„Sehr gut, dass du wandern gehst. Bewegung ist wichtig und tut gut, und man kann seine Batterie aufladen.“

„Fehlt am Schluss nur noch: Top, die Wette gilt!“

Die Fans von Thomas Gottschalk stehen auch nach seinem Aus bei „Wetten, dass…?“ voll und ganz hinter ihm.

Zwei Tage später teilte Thomas Gottschalk erneut ein Video von einem Wanderausflug. Diesmal bedankt sich der Entertainer für die zahlreichen Tipps seiner Fans. Der 74-Jährige schreibt: „Statt ‚Wetten‘ heißt es für mich in Zukunft ‚Wandern‘! Hab alle Tipps gelesen und werde einige ganz bestimmt abwandern!“

Somit steht dem baldigen Umzug nach Gräfelfing also nichts mehr im Wege!