Thomas Gottschalk packt über Heidi Klum aus – „Das nimmt sie mir heute noch übel“

Er gehört zu den ganz Großen der Medienlandschaft: Showmaster Thomas Gottschalk ist in Deutschland wohl jedem ein Begriff. Spätestens mit seiner Moderation der ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“ wurde er hierzulande bei vielen TV-Zuschauern bekannt. Seither gilt er als absolutes Aushängeschild zahlreicher Formate und Sender.

Doch nicht nur seine zahlreichen TV-Auftritte sind wahre Meilensteine seiner Karriere. Im Jahr 1992 entdeckte Thomas Gottschalk das heutige Supermodel und GNTM-Chefin Heidi Klum im Model-Wettbewerb „Model 92“. Man möchte meinen, dass die beiden sich seitdem bestens verstehen. Oder doch nicht?

Thomas Gottschalk verärgert Heidi Klum

Diese beiden waren in der Vergangenheit beste Freunde. Nicht umsonst nahm Supermodel Heidi Klum unzählige Male Platz auf dem Sofa von „Wetten, dass..?“ und quatschte dort ausgiebig mit dem Mann, der sie 1992 in der TV-Show „Model 92“ entdeckt hat. Im Gegenzug durfte Thomas Gottschalk als Gast bei GNTM auftreten. Doch genau an diesem Abend verscherzte es sich der Moderator mit Heidi. Das verrät er nun im Podcast „Die Supernasen“, den er mit seinem Kollegen Mike Krüger führt.

++Thomas Gottschalk: Läster-Attacke gegen RTL-Star! „Schwerer Schock“++

Thomas Gottschalk: „Ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen“

Dieser Spruch war wohl einer zu viel. Der 73-Jährige war im Jahr 2019 beim GNTM-Finale in Düsseldorf mit dabei. Doch das Ganze war wohl nichts für ihn, wie er in dem Podcast verdeutlicht: „Ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen. Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen. Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag.“

Der Grund für seine Aufregung: Die ohrenbetäubende Geräuschkulisse. „Ich habe nichts gehört, ich habe neben einem Model gesessen, der hat auch nichts gehört, weil sie alles an Kohle in die Beleuchtung gesteckt haben und nichts mehr für den Sound übrig hatten. Deswegen habe ich gesagt: ‘Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist.’ Aber das hat sie mir übelgenommen, das nimmt sie mir heute noch übel“, so Gottschalk. Bleibt abzuwarten, ob er das jemals wiedergutmachen kann.