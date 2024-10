Thomas Gottschalk: Neues Familienmitglied – Fans stehen vor einem Rätsel

Thomas Gottschalk gilt seit Jahren als Kult-Moderator und Entertainer der deutschen Medienlandschaft. Nach all der Zeit im Business schlug der 74-Jährige vor Kurzem einen neuen Weg ein und ging unter die Autoren. In seinem Buch widmet er sich voll und ganz seiner Karriere und den Veränderungen in der Industrie.

Doch nicht nur das! Denn der ansonsten so private TV-Star plaudert ganz offen über seine Familie.

Thomas Gottschalk plaudert aus dem Nähkästchen

In seinem neuen Buch „Ungefiltert“ packt Thomas Gottschalk aus. Auf dem Programm steht: „Für seinen spitzen und schlagfertigen Humor wird er vom Publikum geliebt – doch die Zeiten haben sich geändert. Was früher für Lacher sorgte, kann heute Empörung auslösen. Selbstkritisch und selbstironisch zugleich geht er der Frage nach, warum er sich heutzutage manchmal wie aus der Zeit gefallen vorkommt, und er versucht, die Regeln und Fallstricke unserer Gesellschaft zu verstehen.“ So lautet zumindest die Beschreibung des Romans.

Aufmerksamen Fans ist dabei nicht entgangen: Ganz nebenbei erwähnt Gottschalk „seine Tochter.“ Es ist das erste Mal, dass der Moderator dies öffentlich angibt. Doch woher stammt das neue Familienmitglied?

Thomas Gottschalk spricht Klartext

„Im Februar 2024 habe ich auf Instagram Paprikaschoten mit Hackfleisch gefüllt, nachdem ich mit dem Hund meiner Schwester und der Katze meiner Tochter kaum Punkte und schon gar keine Follower akquirieren konnte.“ Von einer Tochter des „Wetten, dass..?“-Moderators war bislang nie die Rede.

+++Thomas Gottschalk macht es offiziell – „Ich verabschiede mich!“+++

Gegenüber der „Bild“-Zeitung löst Gottschalk das Rätsel auf. Denn: Dabei handelt es sich um die leibliche Tochter seiner Ehefrau Karina Mroß. „Ich habe mir Melinda als Tochter, schon ein paar Jahre, bevor ich ihre Mutter geheiratet habe, angeeignet“, erklärt der Entertainer.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Aus seiner früheren Beziehung bringt Thomas Gottschalk seine beiden Söhne Roman und Tristan mit in die neue Ehe. Der TV-Star heiratete erst vor Kurzem, am 23. August 2024, seine Karina.