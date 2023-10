Thomas Danneberg ist tot – seine Stimme kannte jeder

Seine Stimme kannte wohl jeder: Egal ob Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta oder Terence Hill – Thomas Danneberg hat sie alle synchronisiert. Jetzt ist Danneberg im Alter von 81 Jahren verstorben.

Das bestätigte die Frau des Synchronsprechers. „Thomas ist am Samstag in meinem Beisein in unserem Haus am Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben“, sagte seine Frau Leni gegenüber der „Bild“.

Thomas Danneberg litt bereits in den letzten Jahren an gesundheitlichen Problemen

Danneberg hatte schon seit einem Sturz 2017 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Hinzu kam eine Nerven-OP, die ihm das Leben schwer machte. „Ihm war wichtig, nicht irgendwo im Krankenhaus gehen zu müssen. Wir konnten bis zum Schluss gemeinsam zu Hause bleiben“, erklärte die Witwe.

2021 ging es Danneberg gesundheitlich sogar wieder etwas besser. „Leider konnte er zuletzt keine der vielen Fan-Wünsche mehr erfüllen und Autogramme schreiben. Das haben wir bedauert, weil Thomas nie jemanden von ihnen, die ihm so viel Liebe entgegenbrachten, enttäuschen wollte“, betonte Leni.

Auch Kollege trauert um Thomas Danneberg

Und auch Synchronsprecher Charles Rettinghaus nimmt auf Instagram Abschied von seinem Kollegen: „Ich muss euch leider mitteilen – von Leni Danneberg, der Frau von Thomas Danneberg – dass Thomas am 30.09. von uns gegangen ist.“

Seine Film-Karriere begann Danneberg in den Sechziger Jahren als Schauspieler. Wegen seiner auffälligen Stimme wurde er schließlich zum Synchronsprecher. 2019 ging der Berliner in Rente. Zuvor synchronisierte er seinen letzten Film für Terence Hill. Seine Frau Leni lernte er 2008 kennen, 2017 folgte die Hochzeit. Für Danneberg war es die erste Ehe. Seine letzte Ruhe soll er in den kommen Tagen finden. Dann wird der Synchronsprecher im kleinen Kreis beigesetzt.