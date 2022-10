„The Voice“: Deutliche Worte in der Werbepause – „Dein Ernst?“

Die beiden schenken sich echt nichts. Dass Rea Garvey kein Kind von Traurigkeit ist, hat der irische Sänger, der mit dem Song „Supergirl“ im Jahr 2000 zum Star wurde, schon in diversen Sendungen eindrücklich unter Beweis gestellt. Nun hat der Sänger einen neuen Streich vorbereitet. Sein Opfer: „The Voice of Germany“-Moderator Thore Schölermann.

Der hatte nämlich eine Wette mit dem Sänger verloren. Der Einsatz: Er muss sich Halloween-gerecht schminken lassen. Da ließ sich „The Voice of Germany“-Coach Rea Garvey nicht lumpen und zückte sogar selbst den Schminkpinsel.

„The Voice“: Das bekamen die TV-Zuschauer nicht zu sehen

Das Ergebnis: Thore Schölermann bekam das Gesicht weiß gepinselt. Eine ziemlich Tortur, wenn man dem Gesicht des Moderators Glauben schenken mag. Und eine, von der die meisten Zuschauer der Casting-Show zunächst gar nichts mitbekommen hatten.

Denn die Schminkaktion fand in der Werbepause statt. Zum Glück hatte jedoch das Social-Media-Team geschaltet und das witzige Video direkt bei Instagram hochgeladen. Second-Screen und so.

Thore Schölermann nicht wiederzuerkennen

Und da sah man dann auch, dass Schölermann sei neues Ich ganz anders bewertete als Rea Garvey seine Schmink-Skills. Während der Sänger nämlich regelrecht strahlte, wurde Schölermanns Miene von Minute zu Minute dunkler.

Als der Sänger dann aber noch klagte, dass er sich die Hände waschen müsse, weil seine Hände in Kontakt mit der Farbe gekommen waren, platzte es aus dem Moderator heraus. „Du musst dir die Hände waschen? Ist das dein Ernst?“, blaffte er seinen „The Voice“-Kollegen an. Naja, ein bisschen leiden muss schon sein. Dem Publikum im Studio jedenfalls gefiel die Aktion. Als Thore sich zu ihnen umdrehte, gab es donnernden Applaus. Und auch bei Instagram kam die Aktion gut an. „Die zwei sind einfach großartig“, schrieb ein Zuschauer. Und ein anderer ergänzte: „Na, eine Revanche wird doch drin sein.“