„The Voice of Germany“: Plötzlich trägt Samu Kandidatin aus dem Studio

„The Voice of Germany“ bietet seit 2011 Nachwuchstalenten die Möglichkeit, es als Sänger nach ganz oben zu schaffen. Dass sich das Konzept bis heute bewährt, beweist die 14. Staffel, die momentan im TV ausgestrahlt wird. Am Freitagabend (18. Oktober) können die Kandidaten in der letzten Runde der Blind Auditions noch einmal alles geben. Wer erhält den heiß begehrten Buzzer und wer muss ohne Coach nach Hause fahren?

Vor allem eine Teilnehmerin hat es Jurymitglied Samu sichtlich angetan!

„The Voice of Germany“: Samu reagiert sofort

Es sind nur noch wenige Plätze in den Teams der Coaches verfügbar. Umso genauer muss die Jury, bestehend aus Mark Forster, Kamrad, Samu und Yvonne Catterfeld, die Gesangeinlagen der Talente unter die Lupe nehmen und auf jeden Ton hören. Kandidatin Anastasia hat es aus dem Allgäu in das „The Voice of Germany“ Studio verschlagen.

Mit ihrer rockigen Interpretation von „Ich Hass Dich“ kann sie nur nach wenigen Sekunden punkten: „Sunrise Avenue“-Frontmann Samu zögerte nicht lange und drückte direkt seinen Buzzer. Nachdem sich keiner seiner Musiker-Kollegen dazu entscheidet, sich ebenfalls auf dem roten Stuhl umzudrehen, hält es den Coach nicht mehr länger auf seinem Sitz!

„The Voice of Germany“-Kandidatin legt Geständnis ab

Denn Samu ist von seinem alleinigen Buzzer so euphorisiert, dass er Anastasia kurzerhand auf der Bühne hochhebt und zu den anderen Coaches trägt. Doch damit endete die Reise noch nicht. Der finnische Sänger strotzte scheinbar vor Energie und trug seine neue Teampartnerin gleich im Anschluss aus dem Studio raus.

Auch Anastasia ist mit Coach Samu mehr als zufrieden. Seit sie 14 Jahre alt ist, schwärmt sie bereits für den Musiker.

Die neue Staffel von „The Voice of Germany” startete am Donnerstag (26.09.) bei ProSieben und wird außerdem freitags bei Sat.1 ausgestrahlt. Ganze Folgen kannst du auch bei Joyn streamen.