„The Voice of Germany“: Drama mitten in der Show! “Ich sterbe”

Ja, bei „The Voice of Germany” wird mit harten Bandagen gekämpft – und der ein oder andere Coach übertreibt es da auch gerne mal…

Endlich wieder „The Voice of Germany”! Seit Donnerstag (26. September) flimmert eine neue Staffel über die Bildschirme. Und auch einen Tag später, am Freitag, geht es wieder darum, das musikalische Talent von Nachwuchskünstlern zu bewerten. Mit dabei in der Jury: Samu Haber, Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Kamrad.

„The Voice of Germany“: Iman gibt Vollgas

In dieser Show treten 2024 erneut die „besten Stimmen des Landes“ an, heißt es. „The Voice of Germany“ lockt auch in diesem Jahr den ein oder anderen Castingshow-Fan vor die Flimmerkiste. Mit dabei ist auch Iman Rashay. Der Auftritt der 23-Jährigen begeistert die Jury vollkommen.

„Ich freu mich so hart auf diese Bühne und auf diese Jury und dieses Publikum“, betont die Auszubildene zur Pflegefachkraft. Iman performt den Hit „Are you gonna be my girl” von Jet, gibt von Beginn an Vollgas – und kann Coach Samu auf Anhieb überzeugen! Der Blondschopf drückt nach wenigen Sekunden den Buzzer, sein Stuhl dreht sich um.

Alle Coaches drehen sich um

Doch nicht nur Samu ist von dem Talent überzeugt. Auch Catterfeld und Kamrad drehen sich fast zeitgleich um. Zum Ende des Auftritts hin gesellt sich dann auch Forster in die Reihe der Interessenten. „Dieses Kratzige fand ich geil“, urteilt der Cappy-Träger. „Ich hab das geliebt. Das war toll.“

„Du hast die Töne an die Wand geknallt und noch darüber hinweg“, gibt es auch ein dickes Lob von Catterfeld. „Ich komm von der Rock-Musik und fühl das so sehr“, urteilt Kamrad. Er glaube vor allem an Imans Vielseitigkeit.

Für wen entscheidet sich die begehrte Kandidatin?

Alle wollen sie – doch nur einer kriegt sie. Und wohl keiner der Coaches will Iman so sehr wie Samu. „Den ersten Moment, wo du gestartet hast, war: Fuck, yes, heiliger Himmel, endlich“, sagt er. Und plötzlich wird es richtig dramatisch: „Das Ding ist, ich bin zu jung, um zu sterben und lass mich leben, komm in mein Team.“ Da können die Jury-Kollegen nur lachen. Doch Samu macht nochmal deutlich: „Wenn du zu mir kommst, ich lebe, wenn du nicht zu mir kommst, ich sterbe.“ Catterfeld bringt nur ein „Oh mein Gott hervor.“

„Lass mich leben“, betont Samu weiterhin. Letztendlich entscheidet sich Iman tatsächlich für Samu – durchatmen!