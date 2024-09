„The Voice of Germany“: Catterfeld und Co. am Ballermann? Coaches sprechen Klartext

Endlich wieder „The Voice of Germany“! Am Donnerstag (26. September) fällt der Startschuss für die neue Staffel. Mit dabei in der Jury: Samu Haber, Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Kamrad. Die vier Sänger sollen das musikalische Talent anderer Nachwuchskünstler beurteilen.

In dieser Show treten 2024 erneut die „besten Stimmen des Landes“ an, heißt es. „The Voice of Germany“ lockt auch in diesem Jahr den ein oder anderen Castingshow-Fan vor die Flimmerkiste. Mit dabei sind wieder zahlreiche Kandidaten, die unterschiedlicher wohl kaum sein dürften.

+++„The Voice of Germany“: Erwischt! Coach telefoniert heimlich hinter den Kulissen – mit IHR+++

„The Voice of Germany“-Coaches müssen Fragen beantworten

Doch „The Voice of Germany“ begeistert nicht nur vor dem TV. Die beliebte Show hat auch auf Instagram einen eigenen Account, versorgt seine rund 556.000 Follower dort regelmäßig mit Updates sowie Einblicken hinter die Kulissen und Interviews.

Und letzterem mussten sich jetzt die Coaches stellen. Sie bekamen von dem „The Voice of Germany“-Social-Media-Team einige Fragen gestellt. Dabei ging es auch um den Ballermann. Wer den Hotspot auf Mallorca bereits besucht hat, der weiß, was dort abgeht: Party hart, Alkohol und wilde Nächte.

„Würdest du am Ballermann auftreten?“

Künstler und Künstlerinnen wie Isi Glück, Mickie Krause und Julian Sommer geben sich dort die Klinke in die Hand. Und wie stehen Catterfeld und Co. zum Ballermann? Das mussten sie jetzt in dem Interview beantworten.

„Würdest du am Ballermann auftreten?“ lautete die simple Frage. Und die Coaches hatten darauf eine eindeutige Antwort. „Würd mal sagen kommt auf die Promille an“, so die Antwort von Catterfeld, die einst mit „Für dich“ einen absoluten Mega-Hit landete.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Kamrad kann bei dieser Frage nur lachen

Kamrad kann bei der Frage nur lachen. „Auf jeden Fall nicht. Nicht nüchtern.“ Forster ist der Meinung: „Ich glaub es gibt einen Typen, der so ähnlich aussieht wie ich, der macht das eh schon.“ Na, wen er damit wohl meint?

Die aktuellen Folgen „The Voice of Germany“ bekommst du immer donnerstags und freitags auf ProSieben beziehungsweise Sat.1 oder online in der Joyn-Mediathek.