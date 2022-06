„The Voice“-Star macht Liebe endlich öffentlich! Auf diese Nachricht haben Fans lange gewartet

„The Voice of Germany“-Star Nico Santos (l.) zeigt sich ganz verliebt bei seiner Hochzeit. (Archivfoto)

Er hat „Ja“ gesagt! Auf diesen Moment mussten die Fans von „The Voice of Germany“ lange warten.

Am Montagabend (13. Juni) steht fest, der ehemalige „The Voice of Germany“-Juror und Sänger hat Ernst gemacht und geheiratet.

„The Voice of Germany“: Nico Santos teilt Fotos von seiner Hochzeit

Über sein Privatleben spricht Nico Santos nur selten. In Sachen Liebe und Gefühle machte es der Sänger bislang lieber wie sein Kollege Mark Forster und teilte seine Emotionen in seinen Songs mit.

Umso überraschender ist der Instagram-Beitrag, auf dem der Sänger mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Aileen posiert. Sie im schulterfreien Brautkleid mit langem Schleier und er im schicken Anzug und dunkelbraunen Schuhen.

„The Voice of Germany“: Ex-Juror Nico Santos zeigt sich mit Ehefrau Aileen

Ganz romantisch posieren Nico und Aileen vor einem Blumentor und haben viel Spaß beim anschließenden Pinata-Schlagen. Unter den Fotos gratulieren den beiden auch diverse Promis wie Fußballspieler Julian Weigl, der übrigens selbst gerade groß Hochzeit feierte, und Rapper Kool Savas.

Und auch die Fans des Sängers sind ganz aus dem Häuschen, wie die Kommentare zeigen.

„Wow, herzlichen Glückwunsch“

„Wow, ich weine! Das ist zu schön um wahr zu sein“

„Nein, wie süüüüßßßß“

„Ich freue mich so für euch“

Übrigens: Die Liebesgeschichte der beiden gleicht einem modernen Märchen. 2020 erzählte Nico Santos noch beim MDR: „Wir kennen uns schon seit neun Jahren. Sie hat im gleichen Club gearbeitet, in dem ich auch vor fast zehn Jahren gearbeitet habe. Die ersten Möbel, die ich in Deutschland hatte, hatte ich wegen ihr. Als ich dann mal nach Köln gezogen bin, hat sie mir die ersten Wohnungen gezeigt und wie Köln aussieht. Also, es war immer sehr freundschaftlich und jetzt waren wir zum ersten Mal beide Single.“

Klingt, als wäre es nicht bei einem Flirt geblieben ...

----------------------------------------------

Mehr zu „The Voice“:

----------------------------------------------

Hier erfährst du, mit welcher süßen Nachricht „The Voice Kids“-Juror Wincent Weiss seine Fans gerade erst überraschte. (sj)