„The Voice of Germany“: Mark Forster wird deutlich – „Das war eine Falle“

Bei „The Voice of Germany“ wird es langsam aber sicher ernst. Ab Donnerstagabend (24. Oktober) müssen die Kandidaten in Battles gegeneinander antreten. Dabei duellieren sich immer maximal drei Teilnehmer aus demselben Team.

Nicht nur die Sängerinnen und Sänger können sich vor Aufregung kaum halten. Auch die „The Voice of Germany“-Coaches sind auf 180. Mark Forster gehen bei den Proben plötzlich die Pferde durch.

„The Voice of Germany“: Mark Forster hat Überraschung

Voller Ehrgeiz bereitet Mark Forster seine Kandidaten auf das bevorstehende Battle vor. Mit Teilnehmerin Cecile hat der Coach jedoch noch eine kleine Rechnung offen. „Du bist ja nur halb freiwillig hier“, so der 41-Jährige plötzlich. Zum Hintergrund: Bei den Blind Auditions wollte die Kandidatin eigentlich ins Team von Yvonne Catterfeld.

Doch die hat sich nicht umgedreht. Trotzdem fällt Cecile ihr nach ihrem Auftritt in die Arme, was nicht allzu gut bei ihrem Coach angekommen ist. „Ich habe hier eine Überraschung für dich“, sagt Mark Forster bei den Proben zu seinem Talent. Was dann kommt, sorgt bei allen Anwesenden für Lacher.

„The Voice of Germany“: Mark Forster wird deutlich

Prompt holt der „194 Länder“-Interpret einen Bilderrahmen hervor, auf dem Yvonne Catterfeld zu sehen ist. Die Kandidatin bedankt sich kurzerhand überschwänglich bei ihm. Doch Mark Forster hat sich eine andere Reaktion gewünscht, wie er wenig später aufklärt: „Das war eine Falle. Es ist nicht schön. Ich bin zwar Coach, aber ich bleibe Mensch.“ Doch lange kann er Cecile nicht böse sein. Kurze Zeit später liegen sich die beiden dann auch wieder in den Armen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neue Staffel von „The Voice of Germany” startet am Donnerstag (26.09.2024) bei ProSieben und kommt außerdem am Freitag (27.09.2024) bei Sat.1. Ganze Folgen kannst du auch bei Joyn streamen.