„The Voice of Germany“: Kandidat feiert Comeback – Reaktion der Coaches spricht Bände

Am Donnerstagabend (12. Oktober) suchen die Coaches von „The Voice of Germany“ erneut nach den besten Stimmen Deutschlands. Es ist die siebte Runde der sogenannten „Blind Auditions“. Das bedeutet: Die einzelnen Teams füllen sich langsam, aber sicher. Umso mehr müssen sich die Kandidaten ins Zeug legen, damit sich die Jury für sie umdreht.

Während es für viele das erste Mal auf einer so großen Bühne ist, haben andere schon mehr Erfahrung. Der ein oder andere war sogar schon mal bei „The Voice of Germany“. So auch Alex Seeger, der bereits 2020 vor der Jury stand. Damals hatte er kein Glück. Wird es dieses Mal anders für ihn ausgehen?

„The Voice of Germany“: Kandidat wagt zweiten Versuch

Drei Jahre ist es her, dass Alex Seeger bei „The Voice of Germany“ auf der Bühne stand. Damals saßen noch Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß, sowie Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey auf den berühmten Drehstühlen. Damals sagen er die emotionale Ballade „Dive“ von Ed Sheeran.

Doch der Auftritt des jungen Talents lief nicht nach Plan. Damals wollte ihn kein Coach in seinem Team aufnehmen. Nun will der Sänger es erneut wissen. Mit dem ABBA-Hit „Dancing Queen“ will er die Coaches von seinem Talent überzeugen. Der Ausgang des Abends wird schon nach kurzer Zeit klar.

„The Voice of Germany“: Coaches sind sich einig

Das Warten und die Übung haben sich wohl gelohnt: Gleich drei Coaches wollen ihn in ihr Team locken. Der Erste, der sich umgedreht, hat ist Schlagersänger Giovanni Zarrella. Ronan Keating und die Kaulitz-Brüder ziehen kurzerhand nach. Einzig und allein Shirin David war von dem Auftritt nicht ganz überzeugt. Trotzdem gibt es Standing Ovations von der gesamten Jury.

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.