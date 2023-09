„The Voice of Germany“: Kandidat bricht backstage zusammen – „Ich muss kurz raus“

Am Freitagabend (29. September) zeigt Sat.1 eine neue Folge der aktuellen „The Voice of Germany“-Staffel. Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und die Kaulitz-Brüder suchen wieder nach neuen Talenten für ihre Teams. Kaum vorstellbar , wie aufgeregt die Kandidaten vor ihrem Auftritt sein müssen. Und auch nachdem sie vor den Profis gesungen haben, sind einige noch angespannt. Denn der 19-jährige Linus ist nach seinem Vorsingen so überwältigt, dass er hinter der Bühne förmlich zusammenbricht.

„The Voice of Germany“: 19-Jähriger von Emotionen übermannt

Freudentränen, Kreischen, Schreien: Jeder Kandidat, der bei „The Voice of Germany“ eine Runde weiterkommt, geht anders mit dieser Nachricht um. Der 19-jährige Linus ist nach seinem Auftritt jedoch völlig neben der Spur. Backstage kann er kaum fassen, was gerade passiert ist. Weinend setzt er sich auf ein Sofa und versucht zu realisieren, was ihm so gerade eben auf der Bühne passiert ist. Schließlich wird ihm alles zu viel und er verlässt den Backstagebereich mit den Worten „Ich muss kurz raus“. Was nimmt den Sänger bloß so mit?

„The Voice of Germany“: Kandidat erobert alle Herzen im Sturm

Hat er ein Blackout gehabt? Drehte sich heute keiner um? Hat das Publikum ihn ausgebuht? Die Antwort lautet: Nein, ganz im Gegenteil! Linus hat die Jury bei „The Voice of Germany“ mit seiner Performance vom Hocker gehauen. Am Ende drehen sich auch alle für ihn um und wollen ihn in ihrem Team haben. Alle außer Giovanni Zarrella, der unfreiwillig verzichten muss. Kollege Ronan Keating hat ihn nämlich geblockt.

Überwältigt von der positiven Resonanz kommen dem Kandidaten bereits auf der Bühne erste Tränen. Schließlich hätte er niemals mit dem tollen Feedback gerechnet. Letztendlich entscheidet sich der 19-Jährige für Shirin David als Coach. Mit ihr will er lernen, mehr an sich zu glauben.

Ab dem 21. September 2023 laufen die neuen Folgen dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1 , jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.