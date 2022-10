„The Voice of Germany“: Mark Forster bringt Kandidat an seine Grenzen – „Heulkrampf“

Es wird emotional bei den Sing-Offs von „The Voice of Germany“ 2022 – diesmal im Team von Mark Forster. Der Sänger weiß genau, wie er mit seinen Talenten umgehen muss, um alles aus ihnen herauszuholen und sie ins Halbfinale zu bringen.

Das bedeutet allerdings auch, dass sich die Teilnehmenden ganz ihren Gefühlen hingeben sollen. Eine echte Herausforderung für den 18-jährigen „The Voice of Germany„-Kandidaten Marlon Falter.

„The Voice of Germany“ 2022: Kandidat erzählt traurige Geschichte zu Songwahl

Schon bei den Blind Auditions sorgte Marlon für Gänsehaut im Publikum. Dass er von Geburt an blind ist, hält ihn nicht davon ab, auf der Bühne alles zu geben. Seine Stimme begeisterte nicht nur die Zuschauer, sondern auch Mark Forster.

Jetzt will der Popstar seinem Schützling dabei helfen, mit dem Lied „In diesem Moment“ von Roger Cicero erneut abzuliefern. Was er allerdings nicht weiß, Marlon hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Musikstück. „Ich kenne den Song sehr gut, weil ich ihn schon auf einer Beerdigung gespielt habe und ich mit dem Song krass viel verbinde“, erzählt er.

„Es ist ein sehr guter Bekannter von mir, der mir sehr wichtig war, der mir sehr nah stand, wo ich heute noch mit zu kämpfen habe.“

„The Voice of Germany“-Coach Mark Forster bringt Kandidat an seine Grenzen

Diese Emotionen soll Marlon jetzt in seinen Gesang einfließen lassen. „Auch wenn es schwerfällt und mit Sicherheit für dich nicht leicht ist, dich vielleicht in die Situation zurückzudenken, als du es für deinen Freund gesungen hast – mich würde einfach interessieren, was dann mit dem Gesang passiert.“

Mit seinem Rat bringt Mark Forster Marlon an seine Grenzen, denn dass er seinen Schmerz über den Verlust immer noch nicht ganz verarbeitet hat, ist ihm deutlich anzumerken. Trotzdem versucht er es und sagt anschließend: „Es war insofern anders, als dass ich in der Strophe fast einen Heulkrampf bekommen habe. Ich musste schlucken.“

Große Emotionen hat er damit immerhin erreicht. Was die anderen Coaches davon halten, zeigt sich bei „The Voice of Germany“.

