„The Voice Kids“: Jury offiziell! Fans fallen völlig vom Glauben ab

Die erfolgreiche Musikshow „The Voice Kids“ geht in die nächste Runde! Jetzt verkündet der Sender die freudigen Nachrichten und gibt auch bekannt, wer in der zukünftigen Jury sitzen wird. Und mit dieser Entscheidung feiert der Sender eine echte Premiere.

Das gab es noch nie! Auch in der nächsten „The Voice Kids“-Staffel bleibt die Jury aus Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss und dem „Fanta Vier“-Duo den TV-Zuschauern erhalten – und DAS zum dritten Mal in Folge! Jetzt gab der Sender in einer Pressemitteilung auch bekannt, wann sich die Jurymitglieder auf Talentsuche begeben werden.

The Voice Kids: DAS erwartet Lena Meyer-Landrut von der neuen Staffel

Demnach soll am 7. Januar der Startschuss für die Castings in Berlin fallen. Auch in der zwölften Staffel setzen die Coaches alles daran, um zu gewinnen. Besonders Lena Meyer-Landrut gibt sich siegessicher und fiebert den Castings eifrig entgegen.

„Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der #VoiceKids 2024 zu hören! Und ich hab’s einfach im Gefühl: Nach dem Doppelsieg von Michi und Smudo schubst sie #TeamLena nun vom Thron und holt den Sieg nach Hause! Staffel 12 – ich bin bereit, für tolle Talents zu buzzern!“, verkündigt die Sängerin hoffnungsvoll.

Während die Jury sich schon auf das neue Abenteuer freut, sind die Fans der Sat.1– Sendung geteilter Meinung.

The Voice Kids: Fans sind geteilter Meinung

Auf Instagram machen nicht nur positive Kommentare von eingefleischten Fans, sondern auch kritische Stimmen die Runde. Ein User hätte sich zum Beispiel eine weitere Frau in der Jury gewünscht: „Nice Auswahl, aber irgendwann könnte es ruhig mal ein bisschen ausgeglichener werden mit den männlichen und weiblichen Coaches“ Ein anderer User ergänzt: „Nice, aber neuer Wind wäre auch gut gewesen zum Beispiel mal Ayliva oder Nina Chuba.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere wiederum freuen sich sehr über die gleiche Jury. „Ohh wie cool! Was für eine schöne Nachricht. Das ist auch wirklich die beste Coach-Kombination! Ich freu mich auf viele talentierte Kids“, schreibt eine begeisterte Followerin.

Mehr zum Thema:

Moderiert wird „#“The Voice Kids“ wieder von Thore Schölermann und Melissa Khalaj.