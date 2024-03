„The Voice Kids“: Diese Staffel soll alles anders werden – Coaches greifen zu drastischer Maßnahme

Das Warten hat schon bald endlich ein Ende. Die 12. Staffel von „The Voice Kids“ startet in Kürze. Am 15. März 2024 gibt es gleich zwei Folgen auf Joyn, eine Woche später folgt die TV-Ausstrahlung in Sat.1.

Erneut gehen die Coaches auf die Suche nach den größten gesanglichen Nachwuchs-Talenten aus ganz Deutschland. Alleine ihre Stimme bringt sie in den Blind-Auditions eine Runde weiter. Und schon jetzt haben die Coaches angekündigt, dass sie dieses Jahr eine andere Strategie fahren wollen.

„The Voice Kids“: Coaches verbünden sich gegen Fantas

Wincent Weiss, Alvaro Soler und Lena Meyer-Landrut und die beiden Fantas Smudo und Michi können den Start der Castingshow genauso wenig abwarten, wie die Sat.1-Zuschauer. Doch vor allem die Fantas werden sich warm anziehen müssen. Denn die anderen Coaches haben es offenbar auf sie abgesehen.

Lena, Alvaro und Wincent haben sich verbündet und die „WAL-lianz“ gegen sie gegründet. „Ab einem gewissen Punkt muss man sich zusammenschließen. Die Fantas scheinen eine Kraft zu haben, gegen die man alleine keine Chance hat“, erklärt die 32-Jährige. Grund dafür ist der große Erfolg der Rapper bei „The Voice Kids“. Die beiden letzten Staffeln konnten die Schützlinge der Fantas für sich gewinnen. 2023 wurde Talent Emma Gewinnerin und im Jahr davor holte sich Georgia den Sieg.

Weiss will seinen ersten Sieg

Dementsprechend selbstsicher und gelassen blicken sie der Allianz gegen sich entgegen: „Diese WAL-lianz, die sie gebildet haben, also ein Zusammenschluss aus Verlierern, hat nur so lange Bestand, bis man ein Talent für sich selbst gewinnen möchte.“ Und in der Tat gibt es am Ende nach wie vor nur einen Sieger.

Und das wäre auch gerne mal Wincent Weiss. Er ist bereits zum vierten Mal bei „The Voice Kids“, doch noch nie hat einer seiner Talente den Wettbewerb für sich entschieden. „Tut echt langsam weh“, gesteht der Schmuse-Sänger.