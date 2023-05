„The Voice Kids“: Lena Meyer-Landrut wird vor dem Finale deutlich

Am Freitagabend (12. Mai) geht es um alles: Das große „The Voice Kids“-Finale steht an. In den vergangenen Wochen traten die Talente der Coaches rund um Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie Rap-Duo Michi und Smudo gegeneinander ein. Wer sichert sich den Sieg der elften Staffel?

Insgesamt zwölf junge Sängerinnen und Sänger wollen nochmal alles geben, um das Publikum von sich zu überzeugen. Neben einer Solo-Performance wird es auch noch einen Auftritt jedes Teams inklusive des jeweiligen Coaches geben. Jurorin Lena hat ihre Favoriten bereits gefunden!

„The Voice Kids“-Jurorin Lena total angetan

Mit Fia, Daniella und Alexandra setzt die „Looking For Love“-Interpretin auf geballte Frauen-Power – und ist davon mehr als überzeugt. „Wir sind ein reines Mädels-Team und unser Spirit ist ganz besonders“, schwärmte Lena noch vor der großen Entscheidung im Interview mit dem Sender Sat.1.

Jede einzelne Sängerin aus ihrem Team beeindruckt auf ihre eigene Art und Weise. „Alexandra hat eine tiefgründige, sanfte Stimme. Sie interpretiert die Songs genauso, wie sie das machen möchte“, erklärte Lena. Dadurch macht die 14-Jährige jeden Titel zu ihrem eigenen Ding.

„The Voice Kids“: Wer gewinnt die elfte Staffel?

Daniella begeistert Lena besonders durch ihr junges Alter: „Sie ist erst neun Jahre alt, aber klingt total erwachsen – super faszinierend!“ Für das Finale studierte die Schülerin aus Kassel in Hessen sogar eine echte Knaller-Ballade ein: „Hero“ von Mariah Carey.

Und auch Fia durfte sich über ein Final-Ticket in Team-Lena freuen. Die Berlinerin imponierte bereits bei den Blind Auditions – sie verkörpert neben ihrem Gesang bei jedem Auftritt nämlich auch die dazugehörige Gebärdensprache. „Fia kann die Menschen mit ihrer Stimme und ihrer Sign-Language berühren. Ihr klebt man einfach an den Lippen und an den Händen“, lobte Mentorin Lena die Elfjährige.

„The Voice Kids“-Finale: Das ist diesmal anders

Fia könnte auch den Anstoß gegeben haben, dass im diesjährigen „The Voice Kids“-Finale eine Sache anders läuft: Im Vergleich zu den Vorjahren werden am Freitagabend nämlich erstmals Deaf Performer zum Einsatz kommen. Die beiden Dolmetscherinnen begleiten das Finale in Gebärdensprache, um damit auch die gehörlosen Fans zu erreichen. Damit steht einem spannenden Finale also nichts mehr im Wege.

Los geht’s mit dem „The Voice Kids“-Finale am 12. Mai um 20.15 Uhr bei Sat.1 oder live auf Joyn.