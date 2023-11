„The Taste“: Frank Rosin wird bei Kandidat deutlich – „Fehlentscheidungen“

Die Sat.1-Kochshow „The Taste“ ist erst in der vergangenen Woche in die neue Staffel gestartet, da spricht Sternekoch Frank Rosin schon wieder Klartext.

In der Folge von diesem Mittwoch (1. November) bewerben sich noch einige Kandidaten mit ihren Löffeln um die letzten Plätze in den Teams der Star-Köche. Der dreifache Vater Daniel hofft, bei Frank Rosin unterzukommen. Doch zunächst erhält er einen Dämpfer.

„The Taste“-Kandidat mit großer Hoffnung

Daniel Schymkowitz ist gelernter Koch, gibt aber seit vier Jahren den Hausmann für seine drei Kinder. Bei „The Taste“ wagt der 33-Jährige den Weg zurück zur Gourmet-Küche und serviert dafür einen Löffel „Bienenstich mit Lachs und Kabeljau“.

Vor der Sat.1-Kamera erklärt Daniel: „Ich würde gerne zu Frank gehen“. Die Ruhrpott-Art des 57-Jährigen passe bestimmt gut mit seiner eigenen sauerländischen Art zusammen. Doch kann sein Löffel den Dorstener überzeugen?

Während „The Taste“-Juror Tim Raue begeistert ist und den Löffel „richtig gerne mochte“, hält sich Frank Rosin mit lobenden Worten zurück: „Die Farce (Füllung, Anmerkung der Redaktion) stand wie eine eins, aber es ist auch sehr oldschool.“

Offenbar ist er hin und her gerissen, wie er im Einzelinterview erklärt: „Kann er backen, kann er dies, kann er das, könnte er am Ende des Tages auch ne Bratwurst vom Zander machen, whatever. Du weißt nicht, wo du reingreifst, was du rausholst. Es ist krass.“ Eine Entscheidung muss dennoch her.

„The Taste“: Frank Rosin spricht Klartext

Daniel zittert derweil, gibt im Interview zu: „Meine Hoffnungen sind mega gesunken, vor allem weil Frank auch meinen Löffel mit am stärksten kritisiert hat.“

Schließlich erlöst der Sternekoch den Kandidaten, bescheinigt ihm „sehr viel Gutes und auch sehr viel Substanz. Das braucht man für diese Show und auf diesem Fundament sollte man normalerweise – und kann man – aufbauen.“

Dann wird er allerdings deutlich: „Aber wie das so ist, trifft man zwischendurch auch mal Fehlentscheidungen…aber nicht heute.“ Der Buzzer wird gedrückt, das Licht leuchtet grün – und Daniel darf sich freuen, denn er ist in Frank Rosins „The Taste“-Team.