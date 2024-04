The Masked Singer: Kurz nach Show-Ende macht diese üble Nachricht die Runde

Überraschung bei „The Masked Singer“! In Folge 3 der ProSieben Maskenshow wurde die „Zuckerwatte“ enttarnt. Und nicht nur die Zuschauer schienen erstaunt über die Enthüllung zu sein, auch der Star selbst, der sich unter der Maske befand, war perplex.

Und das war keine Geringere als Sängerin Annett Louisan!

Kurz nachdem das „The Masked Singer“-Geheimnis gelüftet wurde, machte noch eine andere Nachricht die Runde.

The Masked Singer: Üble Nachricht geht umher

Annett Louisan steckte also unter dem „Zuckerwatte“-Kostüm, die Chanson-Sängerin konnte es allerdings selbst kaum glauben, nicht schon viel früher enttarnt worden zu sein. „Weil man mir nachsagt, dass man meine Stimme sofort erkennt“, so die 47-Jährige.

Für die Musikerin nahm der Enthüllungsabend letztendlich aber kein gutes Ende, schließlich ist es das Ziel jeden Teilnehmers, am Ende zu gewinnen. Und auch für die Macher der ProSieben-Show dürfte der Abend nicht ganz zufriedenstellend gewesen sein. Zumindest nicht, wenn man sich die Quoten anschaut.

Zwar konnte sich „The Masked Singer“ laut „DWDL“ in der dritten Episode der laufenden Staffel wieder etwas verbessern – um vier Zehntel, um genau zu sein – und erreichte damit einen Wert von 11,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Immerhin schalteten 1,38 Millionen und damit 0,14 Millionen Zuschauer mehr ein als vergangene Woche. Doch ein kleines Übel bleibt.

Denn an die Zahlen der letzten Frühjahrsstaffel kam die Show bei weitem nicht mehr ran. Die Sendung holte damals in den ersten drei Folgen zweimal mehr als 2 Millionen Zuschauer ab. Davon können die Mitwirkenden bei „The Masked Singer“ in der aktuellen zehnten Staffel offenbar nur träumen, lagen die Quoten in den ersten beiden Folgen doch auch nur bei 1,46 und 1,23 Millionen Zuschauern.