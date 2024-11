,,The Masked Singer“: Jetzt ist es offiziell! Nach der Ausstrahlung kann es jeder sehen

Am Samstagabend (23. November) zur Primetime um 20.15 gab es beim TV-Sender ProSieben für die heißgeliebten Fans den Startschuss der elften Staffel von ,,The Masked Singer“ zu bestaunen.

Es ist die bislang elfte Ausgabe der erfolgreichen Karaoke-Fernsehshow und das völlig verdientermaßen! So erfreute sie sich in den letzten Jahren größter Beliebtheit. Nach der TV-Ausstrahlung erfolgte nun aber die bittere Ernüchterung und eine traurige Momentaufnahme: Die Zuschauerzahlen erlebten einen rapiden Absturz. War dies ein einmaliger Ausrutscher oder setzte es sich sogar bei der Sonntags-Episode fort?

,,The Masked Singer“ erneut auf sinkendem Zuschauerniveau

Anders als in vergangenen Jahren konnte die Unterhaltungsshow auch am Sonntag in einem Aspekt überhaupt nicht überzeugen: Sie rangierte sich mit Blick auf die Zuschauerzahlen abermals auf dem vierten Platz unter den Unterhaltungssendungen am Sonntagabend ein. Somit konnte die von dem ehemaligen ARD-Moderator Matthias Opdenhövel moderierte TV-Show die Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Menschen mal so gar nicht für sich gewinnen.

+++ Auch interessant: „The Masked Singer“: Fans konnten es kaum abwarten – endlich fällt IHR Name +++

Lediglich 0,48 Millionen Zuschauer entschieden sich für „The Masked Singer“ als Abendunterhaltung. Da hatte man sich im Vorfeld viel mehr erhofft. Doch damit nicht genug! Alles in allem erreichte die Show mit 8,7 Prozent Zuschauern erneut miese Werte.

,,The Masked Singer“: Zuschauerquote hat sich fast halbiert

Ein Detail, was die Abwärtsspirale noch mehr zum Ausdruck bringt: Beim Startschuss der zehnten Staffel lag der prozentuale Anteil noch bei 15,5 Prozent. Dies bescherte der Gesangsshow damals den Sieg unter den ganzen Abendunterhaltungsformaten. Und heute, ein Jahr später? Da ist der Wert radikal fast um die Hälfte gesunken!

+++ Ebenfalls lesenswert: „The Masked Singer“: Vor Staffelstart – Zuschauer enttäuscht „Das gefällt mir jetzt schon nicht“ +++

Es bleibt spekulativ, woran diese zwei rabenschwarze Tage gelegen haben könnten. Hat dieses Format ausgedient? War dieses Wochenende ein einmaliges Phänomen, schließlich war die Konkurrenz mit „Traumschiff“, „Tatort“ und Co. stark?

Klarer Gewinner war jedenfalls der ARD-Kultkrimi Tatort mit 1,58 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 25,5 Prozent bei den 14- bis 49- jährigen Menschen. Bezeichnend dabei ist dass, der Wert mehr als dreimal so hoch war, wie die einst einst so beliebte Gesangsshow!

Schlussendlich bleibt es spannend abzuwarten, wie sich die Zuschauerentwicklung bei ,,The Masked Singer“ in den kommenden Wochen fortsetzen wird.