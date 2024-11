„The Masked Singer“: Fans konnten es kaum abwarten – endlich fällt IHR Name

Die Rate-Show „The Masked Singer“ ist zurück und begeistert einmal mehr die Zuschauer. Seit ihrem Start gehört die ProSieben-Sendung zu einem wiederkehrenden Format im Fernsehen. Prominente verbergen sich hinter aufwendigen Masken, performen live auf der Bühne und bringen sowohl Jury als auch das Publikum zum Rätseln – wer steckt unter den Kostümen?

In der zweiten Ausgabe am Sonntagabend (24. November) stand besonders eine Maske im Mittelpunkt: der Lauch. Während das grüne Gemüse mit einer spritzigen Performance für Stimmung sorgte, explodierten die Spekulationen in den sozialen Netzwerken. Besonders ein Name fiel dabei besonders häufig!

„The Masked Singer“: Es bleibt spannend!

Bei „The Masked Singer“ geht es nicht nur um musikalische Unterhaltung. Viel wichtiger ist das große Rätselraten, welcher Promi sich unter den Masken versteckt. Dabei steht ein Name bereits seit Jahren hoch im Kurs: Martina Hill. Der Clou: Die Sängerin wird zwar jede Staffel erwähnt, nahm aber noch nie an dem Format teil. Dies bleibt auch dem Publikum nicht unbemerkt.

„Endlich fällt wieder der Name Martina Hill. Tradition muss erhalten bleiben!“, merkt ein Fan auf X an. Ein anderer Zuschauer ist sich sicher: Dieses Mal muss es sich einfach um den TV-Star handeln: „Also Martina Hill hüpft ja auch immer so auf der Bühne rum, wenn sie wo eingeladen ist.“

„The Masked Singer“: Fans sind sich sicher

Einige feiern den Running Gag, während andere die Spekulationen belustigt anzweifeln: „Gab es überhaupt mal eine Staffel, in der der Name Martina Hill NICHT gefallen ist?“ oder „Wie kommen hier so viele auf Martina Hill? Sie singt doch oft und klingt komplett anders“, lauten andere Stimmen.

Natürlich tauchen auch andere prominente Namen auf: Cordula Stratmann und Bärbel Schäfer werden heiß gehandelt. Wer sich tatsächlich unter dem Lauch-Kostüm verbirgt, bleibt vorerst das große Geheimnis.

Eines ist sicher: „The Masked Singer“ sorgt auch in dieser Staffel für reichlich Gesprächsstoff. Mit Masken wie dem Lauch, der bei Zuschauern und Jury gleichermaßen für Lacher sorgt, bleibt die Show ihrem Erfolgskonzept treu. Und wer weiß? Vielleicht wird der Running Gag um Martina Hill eines Tages Realität.