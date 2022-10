The Masked Singer: Fan löst Masken-Rätsel – „Sofort an der Stimme erkannt“

„The Masked Singer“ ist wohl die beliebteste Rate-Show der Welt. Jede Staffel aufs Neue versuchen sich Millionen Zuschauer daran, die Geheimnisse hinter den bunten Kostümen zu entschlüsseln. Auch in diesem Jahr verzweifeln wieder viele Fans an den kryptischen Hinweisen.

Umso einfacher ist es aber, wenn man den oder die „The Masked Singer“-Künstler direkt an der Stimme erkennt. Das jedenfalls will nun ein Fan bei der Maske von „No Name“ geschafft haben.

„The Masked Singer“-Zuschauerin lüftet Geheimnis

Auf Instagram jedenfalls rühmt sich die Zuschauerin mit ihrem Wissen. „Das ist definitiv Olivia Jones. Hab sie sofort an der Stimme erkannt. Beim Schachspiel wurde gefragt, wo ist die Dame? Vermutlich weil sie als Mann unter der Maske steckt. Und ihr bester Freund/Manager ist vor zwei Jahren gestorben. Deshalb auch die Frage in dem Video, wie sie allein weitermachen soll“, so die „The Masked Singer“-Ratekönigin.

Unwahrscheinlich ist das zumindest nicht. Allerdings werden im Netz auch noch andere Namen gehandelt. So könnten sich auch „Stromberg“-Legende Christoph Maria Herbst, Schauspieler Wayne Carpendale oder Komiker Rick Kavanian unter dem Metallkostüm verstecken. Auch auf sie passen einige der bislang in der Show geäußerten Hinweise.

Es bleibt also spannend. Am Samstagabend jedenfalls wird „No Name“ wieder auf der „The Masked Singer“-Bühne stehen. Es könnte also durchaus sein, dass wir dann bereits wissen, wer sich unter dem Kostüm versteckt. Los geht es um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Mit dabei sind dann jedoch nicht mehr die Kostüme „Das Walross“ und „Der Brokkoli“. Diese mussten schon die Segel streichen. Unter ihnen versteckten sich Schauspielerin Jutta Speidel und RTL-Moderatorin Katja Burkard. Wir dürfen also gespannt sein, wen es am Samstagabend (15. Oktober 2022) treffen wird.