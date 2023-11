„The Masked Singer“-Eklat: Maske taucht einfach nicht auf! Zuschauer empört – „Ist natürlich der Super-Gau“

Die neue „The Masked Singer“-Staffel ist gestartet. Doch diesmal ist alles anders. Nicht nur wurden die heißt ersehnten neuen Masken erst inmitten der Show-Premiere am Samstagabend (18. November) bei ProSieben vorgestellt, und nicht wie sonst bereits Wochen zuvor. Auch gab es große Verwunderung bei den Zuschauern, weil eine angekündigte „The Masked Singer“-Maske einfach nicht erschien.

Was war da los?

„The Masked Singer“: Maske taucht einfach nicht auf

Die Jury rund um Ruth Moschner, Alvaro Soler und Gastjuror Jenke von Wilmsdorff hatten offenbar selbst keine Ahnung, dass eine Maske am Samstag gar nicht auftaucht.

Diese neun Masken wurden vorgestellt:

Eisprinzessin

Feuerlöscher

Mustang

Kiwi

Santa Claus

Lulatsch

Marsmaus

Okapi

Troll

Als die Marsmaus dran war, blieb die Bühne plötzlich leer. „Kommt sie nicht? Die kann doch jetzt nicht nicht kommen!“, wunderte sich Ruth Moschner. Und auch Moderator Matthias Opdenhövel war perplex: „Sie war schon da und kommt heute nicht. Ich kann eure Enttäuschung verstehen. Ich stehe auch kurz vor den Tränen. Wir sind ja auch alle überrascht.“

Auch die Zuschauer können es nicht fassen: „Ist natürlich der Super-Gau. Kostüm steht. Show steht. Und dann taucht der Promi im „MarsMaus“-Kostüm nicht auf.“ Doch einige Zuschauer haben bereits eine Vermutung, was der Grund für das Wegbleiben der Maske und damit des entsprechenden Promis gewesen sein mag. So vermutet jemand: „Vielleicht hatte die Person noch woanders einen Auftritt und hat es nicht mehr rechtzeitig ins Studio geschafft?“ Oder: „Wie? Die Marsmaus tritt heute nicht auf? Sitzt die beim Zarrella oder was?“

In der Tat lief parallel auch die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Ist es gar der Schlagersänger selbst? Oder einer seiner prominenten Gäste? Eine Zuschauerin vermutet, dass es Sängerin Michelle sein könnte, die spontan für Matthias Reim in der „Giovanni Zarrella Show“ eingesprungen war (hier mehr >>>).

Happy sind die „The Masked Singer”-Fans zumindest nicht mit dem fehlenden Auftritt der Marsmaus. Im Gegenteil, sie finden es teilweise unfair: „Und die Marsmaus kommt jetzt einfach so ohne Leistung weiter? Find ich scheiße, ganz ehrlich“, schreibt jemand bei X (vormals Twitter). Ein anderer: „Ich bin dafür, dass die Marsmaus rausfliegt… wegen Arbeitsverweigerung.“ Jetzt darf man also gespannt sein, ob die Marsmaus in der nächsten Show wieder auftaucht.

Eine erste Enthüllung gab es übrigens auch schon: So steckte im Opaki-Kostüm die 78-jährige Sängerin Katja Ebstein – ein waschechter ESC-Star.