Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

„The Masked Singer“: Name enthüllt! Fans begeistert – „Freue mich so sehr“

Seit ein paar Wochen darf bei „The Masked Singer“ wieder fleißig gerätselt werden: Welche Promis verbergen sich hinter den aufwendigen Kostümen? Dabei spekulieren nicht nur die Zuschauer vor dem Bildschirm. Auch die Rate-Jury gibt in der Show ihre fachmännischen Tipps ab.

Während Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey fester Bestandteil der Jury bei „The Masked Singer“ sind, wird der dritte Platz jede Woche an eine andere bekannte Persönlichkeit vergeben. In der aktuellen Staffel durften bereits Musiker Alavaro Soler und Schauspielerin Janin Ullmann hinter dem Pult Platz nehmen.

„The Masked Singer“: ProSieben hat eine Nachricht für die Fans, die für Begeisterung sorgt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„The Masked Singer“ hat etwas zu verkünden

Doch wer wird diese Aufgabe am kommenden Samstag übernehmen? Es ist Moderator Steven Gätjen! Das verkündete „The Masked Singer“ auf seinem Instagram-Account. „Welcome back, Steven Gätjen. Wie schön, dass du auch in dieser Staffel Teil des Rateteams bist!“, heißt es da.

Und die Reaktion der Fans ist eindeutig: Sie feiern das Comeback von Steven Gätjen in der Rate-Jury. „Oh, das ist mal super toll“, schreibt eine Frau in den Kommentaren.

-------------------

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sänger Sasha

Während die Fans ungeduldig warten mussten, stehen jetzt bereits einige der neuen Kostüme für die kommende Staffel fest

---------------------

„The Masked Singer“-Fans freuen sich auf Steven Gätjen

„Eigentlich mag ich es nicht, wenn Promis öfter im Rateteam sitzen, aber Steven ist eine Ausnahme. Meiner Meinung nach ist er der beste Rate-Gast aus allen Staffeln bisher und definitiv eine Bereicherung fürs Rate-Team. Freue mich mega auf ihn“, findet ein weiterer Anhänger. Kurz und knackig hingegen bringt es dieser Fan auf den Punkt: „Ich freu mich so sehr auf Steven Gätjen.“

-----------------

Weitere Nachrichten zu „The Masked Singer“:

„The Masked Singer“: Deswegen wäre Jens Riewas Teilnahme fast aufgeflogen

„Der Phönix“ bei „The Masked Singer“ 2021: Fans erkennen IHN

„The Masked Singer“: Ruth Moschner mit ergreifender Nachricht – „Absolutes Tabu“

-----------------------

Na, bei so viel Vorfreude seitens der Fans, kann bei Steven Gätjens Rate-Jury-Comeback am Samstagabend doch eigentlich nichts schief laufen. Ob er auch den ein oder anderen Promi unter den Masken entlarven kann? (cf)