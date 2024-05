„The Masked Singer“-Finale: Zuschauern platzt die Hutschnur – „Unerträglich“

Und so geht auch diese Staffel wieder zu Ende. Am 18. Mai 2024 zeigt ProSieben das große Finale von „The Masked Singer“. Doch wer schnappt sich die Krone und wird als letztes demaskiert? Am Start sind noch vier Masken. Neben dem Krokodil kämpfen noch der Floh und der Flip Flop um die Krone.

Doch schon vor dem großen Finale scheinen einige ProSieben-Zuschauer den Kaffee auf zu haben. Ihr Kritikpunkt: „The Masked Singer“ komme mittlerweile einfach zu häufig. Die Show, die sonst Millionen vor dem Fernseher fesselte, hat sich in ihren Augen ein wenig abgenutzt.

Zuschauer-Kritik an „The Masked Singer“

„Kleiner Tipp: Macht bis zur nächsten Staffel ein Jahr Pause. Ich liebe diese Sendung wirklich sehr, aber aktuell wird es etwas viel und dadurch weniger interessant. Die aktuelle Staffel langweilt viele sehr und die Indizien waren viel zu leicht, wodurch der Spaß fehlt. Gebt dem ganzen etwas Luft und kommt danach stärker und besser zurück“, heißt es beispielsweise von einer Zuschauerin bei Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine andere ergänzt: „Ich bin auch für mehr Abstand und gegen Samstag. Da ist zu viel Konkurrenz, besonders von Quiz- und Spielshows, die spannender waren als diese Masked-Singer-Staffel.“ Während ein dritter kritisiert: „Ich würde es besser finden, wenn Masked Singer als nächstes erst wieder in einem Jahr läuft, dann hat man mehr Vorfreude. Die letzte Staffel lief im Winter und die aktuelle schon im Frühjahr. Das sind meiner Meinung nach zu kurze Abstände und das nimmt einem das Interesse. Und die Indizien waren dieses Jahr einfach zu leicht.“

Auch die Werbung wird kritisiert

Während eine Dritte meckert: „Eure Sendung gucke ich sowieso nicht mehr, weil es unerträglich ist mit den ganzen Werbeunterbrechungen.“

Zuschauen werden am Samstag aber trotzdem wieder Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Allein, weil sie wissen wollen, wer denn nun unter den „The Masked Singer“-Kostümen von Floh, Flip Flop und Krokodil stecken.