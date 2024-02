„The Masked Singer“: Fans gehen nach Verkündung auf die Barrikaden – „Geht gar nicht“

Endlich geht es wieder los! Die 10. Staffel von „The Masked Singer“ steht in den Startlöchern. Ab dem 6. April 2024 geht das große Rätseln wieder los. Die Fans freuen sich riesig auf die neuen Masken und die neuen Promis, die sich darunter verbergen.

Doch eine Sache wird dieses Jahr ganz anders sein. Das Rateteam wurde komplett ausgetauscht! Das sorgt für heftige Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

„The Masked Singer“ macht neues Rateteam offiziell

„Pssst. Es ist wieder so weit! Der Rätselspaß geht ab dem 06. April in die nächste Runde!“, heißt es in dem Instagrampost von „The Masked Singer“. Dazu veröffentlichen die Verantwortlichen ein Bild von zwei Quadraten, wo zwei Fragezeichen drin sind. Wischt man auf die zweite Seite, wird das Ganze aufgelöst.

Die festen Mitglieder des Rateteams heißen in diesem Jahr: Palina Rojinski und Rick Kavanian! Somit ist Ruth Moschner, die seit Jahren fester Bestandteil der Sendung war, nicht mit dabei. Für viele Fans ist das eine echte Überraschung. Andere freuen sich über die Abwechslung.

„The Masked Singer“-Fans haben gemischte Gefühle

Unter dem Instagrambeitrag überschlagen sich die Kommentare. Es machen sich zwei Lager deutlich:

„Was, ohne Ruth? Sorry, geht gar nicht, sie ist das Herz und der Impuls der ganzen Show! Dann auch ohne mich.“

„Wo ist Ruth? Das geht so nicht!“

„Nichts gegen Ruth, aber es wurde mal Zeit für einen Wechsel und vielleicht steckt sie ja unter einem der Kostüme.“

„Rick ist toll, Ruth werde ich vermissen. Sie war für mich das Herz der Show.“

„Endlich ohne Ruth. Sie ist sicherlich ein ganz lieber Mensch und ich finde es toll, wie sie sich politisch engagiert, aber in dieser Sendung ging sie mir leider etwas auf die Nerven.“

„Ich find’s schön mal eine neue Jury zu haben. Ich finde eine Ruth-Pause sehr angenehm.“

ProSieben zeigt Staffel 10 von „The Masked Singer“ ab dem 6. April 2024 live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.