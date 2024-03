„The Masked Singer“-Fans genervt – „So langsam ist die Show ausgelutscht“

Die Fans von „The Masked Singer“ können den Start der zehnten Staffel kaum noch abwarten. Um die Neugierde der Zuschauer abermals anzufachen, zeigt die Produktion der beliebten ProSieben-Sendung nach und nach, wie die Masken für die diesjährige Ausgabe aussehen werden.

Nachdem neulich die „Couchpotato“ vorgestellt wurde (wir berichteten), zeigt „The Masked Singer“ nun den nächsten Kandidaten. Doch die Resonanz der Fans darauf fällt eher verhalten aus. Kritik macht sich breit.

„The Masked Singer“: Neue Maske sorgt für Diskussionen

Pink, flauschig und klein: Das ist die neue Maske „Zuckerwatte“! Auf Instagram teilt „The Masked Singer“ nun das erste offizielle Foto des Kostüms. Viele Fans feiern die „Zuckerwatte“, finden sie niedlich und putzig. Kein Wunder: In Deutschland kamen die kitschigeren Masken in der Vergangenheit immer besonders gut an.

Doch die Stimmung bei manchen Fans scheint zu kippen. Statt Freude macht sich Frust breit, dem einige Fans in den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag Ausdruck verleihen – und das mehr als deutlich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„The Masked Singer“-Fans mit scharfer Kritik

Während sich viele Fans auf den Start der neuen Staffel freuen, haben andere eher wenig Lust auf eine neue Ausgabe. Die Gründe sind vielfältig:

„Schade wäre, wenn jetzt schon wieder alle Figuren gezeigt werden. Wäre es nicht viel schöner, wenn wir Samstagabend erst überrascht würden?“

„So wirklich ansprechend finde ich die Maske nicht.“

„So langsam ist die Show ausgelutscht. Einmal im Jahr reicht vollkommen aus. Die Masken werden auch immer einfalls- und liebloser.“

„Ich finde, dass man erst am Samstag die Masken zeigt, die Freude ist bis dahin weg.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt Staffel 10 von „The Masked Singer“ ab dem 6. April 2024 live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.