The Masked Singer: ProSieben-Aktion lässt Gerüchteküche überkochen

Es geht wieder los. Am 18. November startet ProSieben endlich in die neunte Staffel. Und das mit einigen Änderungen. Gab der Sender einen Großteil der neuen Kostüme zumeist bei spektakulären Aktionen vor Showbeginn bekannt (man denke nur an die in der Kölner Innenstadt verteilten Masken-Stars), soll dieses Jahr einiges im Geheimen bleiben.

„Noch nie war eine Staffel von ‚The Masked Singer‚ so geheim, wie in diesem Jahr. Nicht nur die Identitäten unter den Masken bleiben in diesem Herbst unter Verschluss. Auch die Masken selbst, so munkelt man, werden erst in Show 1 verraten“, heißt es dazu auf der Website von ProSieben.

Keine Kostüme vor der ersten „The Masked Singer“-Show

Ein paar Details können die „The Masked Singer“-Verantwortlichen dann doch nicht mehr zurückhalten. So verriet der Münchner Sender bereits, dass es in diesem Jahr eine „Aftershow“ geben. Darin, so erklärt der Sender, „spricht der demaskierte Star erstmalig über seine Zeit hinter der Maske, während das Team weiter rätselt.“

Die Show soll im Anschluss an die eigentliche Ausstrahlung von „The Masked Singer“ laufen. Und auch eine Programmverschiebung kann ProSieben schon jetzt ankündigen. So wird die zweite Live-Show, die eigentlich für den 25. November 2023 geplant war, um einen Tag verschoben.

„Eine Überraschung nach der anderen“

„Eine Überraschung nach der anderen. Einmalig und ausnahmsweise. Die zweite Ausgabe von ‚The Masked Singer‘ läuft am Sonntag, 26. November, live ab 20:15 Uhr. So können auch unsere Masken-Stars gebührend Abschied nehmen von Moderator-Legende Thomas Gottschalk“, schreibt der Sender bei „X“ (vormals bekannt als „Twitter“).

Hintergrund: Am 25. November 2023 feiert Thomas Gottschalk in Offenburg seine aller letzte Folge „Wetten, dass..?“ im ZDF. Mit dabei sollen unter anderem Helene Fischer, Shirin David und US-Star Cher sein. Klar, dass die Raterei damit bei den „The Masked Singer“-Fans schon vor dem ersten Ton beginnt. Verstecken sich etwa Helene oder Shirin David unter einer der Masken? Oder gar Thomas Gottschalk selbst? Vielleicht – aber das ist nur eine Theorie – möchte ProSieben auch nicht in den Quoten-Wettkampf mit einer TV-Legende ziehen.