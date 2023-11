„The Crown“ bei Netflix: Fans erschüttert – „Ich verkrafte es nicht“

Sie ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Serien bei Netflix. Die Drama-Serie „The Crown“, die sich um das Leben der britischen Royals dreht, läuft bereits seit 2016 auf der Streamingplattform.

Fünf Staffeln sind bereits erschienen, im November, genauer gesagt am 16. November, wird der erste Teil der sechsten Staffel erscheinen. Am 14. Dezember folgt dann der Zweite. Wie es derzeit ausschaut, ist nach diesen Folgen Schluss. Ein Drama, schließlich gibt es in der royalen Familie noch genug Geschichten, die erzählt werden könnten.

„The Crown“ endet nach Staffel 6

Schließlich deckt der sechste Teil der Reihe lediglich den Zeitraum von 1997 bis 2005 ab. Im ersten Teil der Staffel ist Schauspielerin Elizabeth Debicki laut der britischen „Sun“ erneut in ihrer Rolle als Prinzessin Diana zu sehen, in ihrem letzten Lebensjahr, um genau zu sein. Die Zuschauer werden darin Zeuge ihrer Romanze mit Dodi Fayed, aber auch ihres tödlichen Autounfalls in Paris. Enden soll die Staffel angeblich mit der Hochzeit von Prinz Charles und seiner Camilla.

Die Fans jedenfalls sind zwiegespalten. Auf der einen Seite freuen sie sich auf die neue Staffel, auf der anderen Seite ist aber auch die Besorgnis groß, dass „The Crown“ nun wirklich endet.

Netflix-Fans sind erschüttert

„Warum kann man das nicht ewig weiterführen. So eine schöne Serie. Alle guten Serien enden so schnell“, heißt es beispielsweise unter dem Instagram-Posting von Netflix. Ein anderer Fan ergänzt: „Ich verkrafte es nicht, wenn das wirklich die letzte Staffel ist.“ Während ein Dritter schreibt: „Das letzte Kapitel? Aber….. aber….. aber……. Einfach nur Ne!“

Ein wenig Hoffnung machte zuletzt ein Beitrag der britischen Zeitung „The Sun“. Die brachte die Option ins Spiel, die auch schon bei der Erfolgsserie „Downton Abbey“ gezogen wurde. Die Serie bekam gleich zwei Kino-Filme spendiert. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.