„The Biggest Loser“: Kurz nach Ausstrahlung herrschte traurige Gewissheit

Das Konzept ist so einfach wie genial. Wir leben in einer Zeit, in der fast jeder gesund leben möchte, den perfekten Body haben will. Doch wie kann man das erreichen? Hinter jeder Ecke lauern Versuchungen. Sei es der wohlriechende Burgerladen, der Kaffee mit dem Extra-Spritzer Sirup, oder auch die Leckereien in der Auslage des Bäckers von nebenan. Bei „The Biggest Loser“ werden Abnehmwillige genau aus diesem Teufelskreis gerissen.

Unter der Aufsicht von Trainern werden sie in der Sat.1-Show raus aus ihrem Alltag geholt. Sie leben in Häusern fernab von Versuchungen, können sich voll auf ihr Ziel fokussieren: Endlich schlank zu sein.

Bei „The Biggest Loser“ schmolzen die Quoten

Und damit schaffte es Sat.1 über die Jahre (seit 2009 läuft die Show in Deutschland) Millionen an Zuschauern zu gewinnen. Sie fieberten mit den Kandidatinnen und Kandidaten mit, bejubelten ihren Einsatzwillen, staunten nicht schlecht, wenn in der Final-Show plötzlich durchtrainierte Muskelprotze im TV zu sehen waren.

Doch zur Auftaktstaffel der 2024-er Ausgabe von „The Biggest Loser“ staunten wohl erst einmal die Verantwortlichen. Und das dürfte kein positives Staunen gewesen sein. Denn die Quoten-Talfahrt der Abnehmshow hält weiter an.

Schlechte Werte auch bei den jungen Zuschauern

Lediglich 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den Start der neuen Staffel am Montagabend (8. Januar 2024) sehen. Und das trotz Verlegung der Show in die Primetime um 20.15 Uhr. Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr zeigte Sat.1 die Show noch am Sonntagvorabend.

Doch selbst da waren die Quoten besser, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. 1.3 Millionen Zuschauer hatten da noch eingeschaltet. Und auch die junge Altersklasse wollte nur bedingt einschalten. 280.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten lediglich 5,4 Prozent Marktanteil. Der schlechteste Wert der „The Biggest Loser“-Geschichte, bilanziert „DWDL“.