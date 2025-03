RTL: „Temptation Island“-Kandidat äußert klaren Wunsch – „Das Ding zum Glühen bringen“

Endlich ist es so weit – die diesjährige „Temptation Island“-Staffel flimmert seit dem 20. März wieder über die RTL+ -Bildschirme. Schlag auf Schlag: Nachdem kurz vor dem Staffelstart bekanntgegeben wurde, dass sich in diesem Jahr erstmal fünf Paare dem Treuetest unterziehen, wird nun eine weitere Änderung verkündet!

Am Donnerstag (27. März) wurde bereits die zweite „Temptation Island“-Folge veröffentlicht. Das Beste kommt zum Schluss: In der Folge ging es heiß her, sodass bereits das ein oder andere polarisierende Bild bereits geliefert wurde, doch DAS wahre Highlight gab es erst am Ende der Folge!

RTL verkündet „Temptation Island“-Neuheit

Statt dem altbekannten und gefürchteten „Temptation“-Sound erklingt diesmal eine Art Sirene. Als sich die Kandidaten nach einem kurzen Schock-Moment auf der Couch versammeln, herrscht schnell Gewissheit. Dahinter steckt niemand geringeres als Moderatorin Lola Weippert.

Der ertönte Sound ist das sogenannte „Temptation-Light“ – eine weitere Neuerung der diesjährigen Staffel. Aber was hat es denn jetzt damit auf sich? Ab sofort steht in der Männer- als auch in der Frauenvilla ein rotes Licht, das Alarm schlägt, sobald einer der Vergebenen eine vereinbarte Grenze überschreitet. Wenn sich in der Männervilla ein vergebener Mann zu viel leistet, leuchtet das Licht bei den Damen – und andersherum. Die Besonderheit: Die Paare wissen dabei nicht, wer für den Alarm verantwortlich ist!

RTL: „Temptation Island“-Fans haben bösen Verdacht

Die Moderatorin erklärt: „Ihr habt eurer Beziehung ganz klare Grenzen gesetzt und unser Temptation-Light verrät euch ab sofort, ob es in der anderen Villa zu einer Verfehlung gekommen ist.“ Während Kandidatin Hillary ihren Schock mit den Worten ‚Ich habe Gänsehaut‘ zum Ausdruck bringt, ist ihr Freund Jamy von der Neuerung sichtlich begeistert: „Ich will, dass das Ding so oft glüht wie möglich. Ich denke auch, dass ich die Kunst habe, das Ding zum Glühen zu bringen.“

Auch die vergebene Raffaela ist aus Sicht der Fans eine potenzielle Kandidatin, um den Alarm auszulösen. Auf Instagram sind sich viele bereits nach den beiden bisherigen Folgen sicher, dass die 25-Jährige der Versuchung nicht standhalten wird. „Ich habe ein komisches Gefühl bei ihr“, schreibt ein Nutzer und für einen anderen User ist glasklar: „Sie geht sicher fremd.“

Die siebte Staffel von „Temptation Island VIP“ flimmert ab dem 20. März immer donnerstags bei RTL+ über die TV-Bildschirme. Die Zuschauer dürfen sich in diesem Jahr auf 13 Folgen sowie ein großes Wiedersehen freuen.