„Temptation Island“: Lola Weippert verkündet Neuerung – DAS gab es zuvor noch nie!

Derzeit flimmert die diesjährige Staffel des beliebten RTL-Formats „Temptation Island“ über die TV-Bildschirme. Schlag auf Schlag – die Sendung hält in diesem Jahr eine Überraschung nach der nächsten parat. Nachdem ein Paar das Experiment zuletzt frühzeitig beendet hat, erwartet die Kandidaten nun bereits die Neuerung.

ER hat Geschichte geschrieben: Bereits in der vierten Folge des RTL-Formats verlässt Kandidat Kevin Bartsch „Temptation Island“ – gemeinsam mit seiner Freundin Danka. Der Grund: Er vermisse seine Freundin zu sehr. Moderatorin Lola Weippert ist über dieser Entscheidung sichtlich schockiert und sagt: „Das gab’s noch nie!“ Doch das soll längst nicht die einzige Premiere in dieser Staffel gewesen sein!

RTL: DAS gab es bei „Temptation Island“ noch nie

Zum ersten Mal in der Geschichte der RTL-Show „Temptation Island“ rückt ein neues Paar nach. Somit machen Nathalie und Patrick den Cast jetzt komplett! Beide sind 26 Jahre alt, stammen gebürtig aus Düsseldorf, leben inzwischen aber gemeinsam in Marbella. Fluch und Segen zugleich – dank des vorzeitigen Auszugs dürfen die beiden ihre Liebe jetzt im TV-Experiment auf die Probe stellen.

Eine klassische Win-win-Situation, denn auch die Verführer können die Neuankömmlinge kaum erwarten. Bei Patricks Einzug schwärmt eine der Verführerinnen: „Er ist ein Leckerbissen.“ Und in der anderen Villa wird auch Nathalie mit offenen Armen empfangen: „Ich hatte einen Wow-Effekt.“

RTL: Nachzüglerin schockiert sogar die Verführer

Bei den drei vergebenen Frauen hält sich die Freude jedoch in Grenzen. Bei ihrer Ankunft fokussierte Nathalie sich von der ersten Sekunde an auf die Single-Männer. Das kommt bei ihnen alles andere als gut an. „Sie hat gar kein Interesse irgendwie an uns“, stellt Kandidatin Hillary fest.

Auch Leidensgenossin Saskia ist skeptisch: „Also, ich glaube, die Nathalie muss man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Sie ist schon sehr rangegangen in den ersten Minuten und hat ihren Fokus auf jeden Fall auf den Single-Männern und weniger auf uns.“ Bei der Party am Abend lässt sich die Nachzüglerin sogar gleich von zwei Single-Männern antanzen. Ganz zur Verwunderung der Verführer: „Sie ist noch nicht mal 24 Stunden hier und ich war echt schockiert, was sie da schon zugelassen hat.“

Die siebte Staffel von „Temptation Island VIP“ flimmert ab dem 20. März immer donnerstags bei RTL+ über die TV-Bildschirme. Die Zuschauer dürfen sich in diesem Jahr auf 13 Folgen sowie ein großes Wiedersehen freuen.