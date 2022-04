„Tatort“ aus Wien: Meinungen der ARD-Fans spalten sich! „Schrecklich“

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Die „Tatort“-Fans haben in der Regel die Auswahl. Die verschiedenen Ermittler-Teams in der ARD sind teilweise so unterschiedlich, das selten bei jedem „Tatort“ der Geschmack aller Krimi-Fans getroffen werden kann.

So auch beim „Tatort“ aus Wien, der am Sonntagabend (3. April) über die Bildschirme der Zuschauer lief. Viele Zuschauer konnten ein Wiedersehen mit Bibi Fellner und Moritz Eisner kaum erwarten. Anderen graute es dagegen schon vorab vor einem bestimmten Umstand. Und das aus gutem Grund.

„Tatort“ aus Wien: ARD-Fans freuen sich ganz besonders auf IHN

In der „Tatort“-Folge „Alles, was Recht ist“ meldet sich der Täter gleich freiwillig mit zwei Leichen bei der Polizei. Aber dank eines gerissenen Anwalts verspricht die Wiener Episode mit Bibi Fellner (gespielt von Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (gespielt von Harald Krassnitzer) trotzdem zu einem spannenden Ermittlungs-Fall zu werden.

Auch wenn die ARD-Zuschauer die Folge noch nicht kennen, ist bei vielen die Vorfreude vor allem wegen einem Protagonisten groß: Es gibt ein Weidersehen mit Inkasso Heinzi (gespielt von Simon Schwarz)! „Ich freu' mich so auf Inkasso Heinzi“, kommentiert zum Beispiel eine Zuschauerin auf Facebook. Ein anderer findet ebenfalls: „Tatort aus Wien ein Muss, dazu endlich wieder mit Inkasso Heinzi, besser geht nicht.“

---------------------------

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien, rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2021), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

---------------------------

„Tatort“ aus Wien: „Danke für die Vorwarnung, gucke ich bestimmt nicht“

Doch andere ARD-Zuschauer haben trotz der Rückkehr des skurrilen Klein-Ganoven keine Lust auf den Wiener Tatort und das hat einen Grund:„Einen Eisner, den man kaum versteht. In anderen Filmen versteht man ihn deutlich besser. Warum ist das so?“, spricht ein Mann in den Kommentaren das Offensichtliche an.

Beim „Tatort“ aus Wien ermitteln Bibi Fellner und Moritz Eisner den Mord an zwei Personen. Foto: Immer wieder spannend und gut gemacht....manchmal wünscht man sich zum besseren Verständnis " Untertitel"

Weitere Kommentare stimmen ihm zu:

„Bin ich raus, bei den beiden.“

„Danke für die Vorwarnung, gucke ich bestimmt nicht.“

„Der Ton ist schrecklich. Und viele Szenen zu dunkel. Da schaue ich lieber ZDF Neo.“

Selbst eingefleischte Fans geben zu: „Immer wieder spannend und gut gemacht....manchmal wünscht man sich zum besseren Verständnis 'Untertitel'“. Eine Frau kommentiert sogar, dass sie den „Tatort“ aus Wien tatsächlich mit Untertiteln schaut – aber das ist es ihr wert.

„Das beste Tatort-Duo, freut mich immer, wenn die beiden am Sonntag zu sehen sind“, findet auch ein anderer Zuschauer – und räumt ein: „Auch wenn man gut hinhören muss, für mich als Süddeutschen aber kein Problem.“

Der „Tatort“ aus Wien ist auch nach Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar. (kv)