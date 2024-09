„Tatort“: Nach der Sommerpause herrscht Gewissheit

Es gibt keinen Krimi, der so viele Zuschauer in seinen Bann zieht wie der „Tatort“ in der ARD. Doch Fans mussten in den letzten Monaten regelmäßig mit Wiederholungsfolgen vorliebnehmen. Durch Sportereignisse wie die Fußball-EM und die olympischen Spiele gab es 2024 eine besonders lange Sommerpause der Serie. Doch jetzt hat das Warten endlich ein Ende!

Sonntagabend (15. September) kehrte der „Tatort“ endlich mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück – und das mit einem Knall!

Nach dem „Tatort“ kann es jeder sehen

Die Rückkehr des „Tatort“ wurde mit einem Fall aus Wien eingeläutet. Der österreichische Rapper „Ted Candy“ ist auf dem Weg nach oben. Um zu einem größeren Label zu wechseln, sagt sich der Newcomer von seinem Mentor Akman Onur los. Als Ted nach einem Konzert – reichlich auf Koks und voller Adrenalin – ums Leben kommt, müssen Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner nicht lange nach einem Verdächtigen suchen.

Dass dieser Fall die treuen Krimi-Fans mitriss, wird spätestens nach dem Blick auf die Einschaltquoten deutlich. Wie „DWDL“ berichtet, schauten im Schnitt 7,97 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Der 90-Minüter kam auf starke 29,9 Prozent Marktanteil und war entsprechend unangefochtener Marktführer.

„Tatort“ punktet mit Quoten

Das gilt auch für die Altersklasse 14 bis 49 – in dieser sicherte sich der Krimi 20 Prozent Marktanteil. 1,21 Millionen Personen schauten zu. Zuvor war die „Tagesschau“ in der ARD schon auf 7,18 Millionen zusehende Menschen gekommen. Daraus ergaben sich 27,4 Prozent Marktanteil bei allen und 24 Prozent bei den Jüngeren.

+++„Tatort“ kehrt aus Sommerpause zurück – ARD-Zuschauer fürchten Schlimmes+++

Gut schlug sich auf dem Sender auch „Caren Miosga.“ Die jüngste Ausgabe erzielte insgesamt 13,6 Prozent Marktanteil. Mit 2,72 Millionen Zuschauern fiel die ermittelte Reichweite leicht höher aus als bisher im September.

Schon am 22. September geht es beim „Tatort“ spannend weiter! Dann wird in der ARD der Fall „Ad Acta“ gezeigt. Das Schwarzwald-Ermittlerduo Franziska Tobler und Friedemann Berg nimmt sich dem Fall an.