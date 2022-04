„Tatort“-Schock! ARD-Schauspieler Uwe Bohm ist tot – neue Details

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Diese traurige Nachricht kam unerwartet und plötzlich. Am Samstagmittag (9. April) wird öffentlich, dass „Tatort“-Star Uwe Bohm im Alter von 60 Jahren überraschend gestorben ist. Die Familie des Schauspielers teilte die Nachricht mit, wie „Bild“ berichtet.

„Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben unseres geliebten Vaters, Ehemanns, Sohns und grandiosen Schauspielers Uwe Bohm bekannt“, schrieb seine Ehefrau in einer Mail. „Tatort“-Star Uwe Bohm sei plötzlich und unerwartet gestorben, heißt es.

Nun gibt es neue Details zum rätselhaften Tod des beliebten Schauspielers. So schließe die Berliner Polizei laut „Bild“ einen Tod durch Fremdeinwirkung sowie einen Suizid aus. Bohm soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

Das bestätigte auch seine Familie. Der Schauspieler sei an plötzlichem Herzversagen gestorben.

„Tatort“-Schauspieler Uwe Bohm ist tot! Mit diesen Rollen bleibt er unvergessen

Den „Tatort“-Fans dürfte Uwe Bohm als Bösewicht in Erinnerung bleiben. Bekannt wurde er zudem durch seine Rolle in „Nordsee ist Mordsee“. Anschließend wirkte der Schauspieler auch in anderen Serien wie „SOKO Leipzig“, „Komissar Rex“ oder „Alarm für Cobra 11“ mit. 2016 übernahm er eine Rolle in dem Film „Tschick“.

Das ist der „Tatort“:

Die Krimi-Reihe wird sonntags um 20.15 Uhr bei der ARD ausgestrahlt

Es gibt mehrere Ermittlerteams an unterschiedlichen Standorten, die sich abwechseln

Der ARD-„Tatort“ ist über die Jahre zum TV-Kult im deutschen Fernsehprogramm geworden

Alle Folgen können in der Mediathek abgerufen werden

„Tatort“-Star Uwe Bohm im Februar 2020 mit seiner Frau Ninon Bohm und dem gemeinsamen Sohn Jimmy. Foto: POP-EYE/Rene du Vinage

1962 wurde Uwe Bohm in Hamburg geboren. Zu Beginn seiner Schauspielkarriere trat Uwe Bohm noch mit dem Nachnamen ‚Enkelmann‘ auf. Nach der Adoption durch Regisseur Hark Bohm folgte der Namenswechsel.

Nicht nur als Film-Darsteller machte sich Bohm eine Namen, sondern auch mit seiner Arbeit als Theaterschauspieler am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg oder bei den Nibelungenfestspielen in Worms.

