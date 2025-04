„Tatort“: Am Tag nach der Osterausgabe macht eine Nachricht die Runde

Die Ostertage stellen für die meisten Menschen ein friedliches Fest des Zusammenkommens dar. Dennoch lassen sich wahre „Tatort“-Fans die neueste Folge des Krimi-Klassikers auf gar keinen Fall entgehen. Das dachte sich auch die ARD und versorgt die Fans der Serie sogar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Stoff.

Am Ostersonntag (21. April) durften sich Krimi-Fans über die Folge „Abbruchkante“ freuen. Am Tag nach der Ausstrahlung liegen nun jedoch die Karten auf dem Tisch.

„Tatort“-Team hat einen Grund zur Freude

Bei „Abbruchkante“ handelt es sich lediglich um eine Wiederholung des „Tatorts“ aus dem Jahr 2023, dennoch freuten sich die Fans der Serie über die Ausstrahlung einer Folge am Ostersonntag. Die allseits beliebten Ermittler Max Ballauf (gespielt von Klaus J. Behrendt) und Alfred („Freddy“) Schenk (gespielt von Dietmar Bär) ermitteln in einem beinahe verlassenen Dorf, in dem ein Arzt getötet wird.

Während ihrer Ermittlungen treffen die Kommissare auf verzweifelte Menschen, die sich aufgrund einer Umsiedlung in ein anderes Dorf ihrer Heimat beraubt fühlen. Ob die dramatische Folge bei den eingeschworenen Fans gut angekommen ist, verraten die Einschaltquoten des Medienmagazins „DWDL“ am Tag nach der Ausstrahlung.

Das Team des „Tatorts“ hat am Ostermontag (21. April) einen Grund zur Freude. Denn obwohl „Abbruchkante“ lediglich eine Wiederholung war, verzeichnet die Folge grandiose Einschaltquoten. Beim Gesamtpublikum ist die Krimiserie zur Primetime sogar absoluter Spitzenreiter! 4,5 Millionen Menschen schalteten ein, was einem Marktanteil von stolzen 19,4 Prozent entspricht.

Damit hängt die ARD-Serie sogar das „Traumschiff“ ab. Florian Silbereisen und sein Team müssen sich mit einem Marktanteil von 19,2 Prozent mit dem zweiten Platz begnügen. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen feierte der „Tatort“ an diesem Abend Erfolge. Zwar liegt hier das „Traumschiff“ mit 14,1 Prozent knapp vorne, dennoch kann sich die Krimiserie mit einem Marktanteil von 11,1 Prozent sehen lassen. 499.000 Menschen schalteten in dieser Zielgruppe ein.

Am Ostermontag (21. April) zeigt die ARD eine neue Folge des „Tatorts“. Ob diese Episode genauso gut ankommen wird wie die Episode „Abbruchkante“, bleibt abzuwarten.