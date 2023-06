Sonntagabend ist Krimi-Zeit in der ARD. Seit vielen Jahren sitzen Millionen Zuschauer um 20.15 Uhr vor den Fernsehern und freuen sich auf neue, spannende „Tatort“-Fälle. Dabei wechselt die ARD wöchentlich den Standort und damit auch die Besetzung des Ermittler-Teams.

Der „Tatort“ hat längst Kult-Status erreicht und glänzt von Woche zu Woche mit hohen Zuschauerquoten. Doch welches Ermittlerteam kommt beim Publikum eigentlich am besten an? Auf Anfrage der Redaktion klärt ein Sprecher der ARD-Programmdirektion nun auf.

„Tatort“: Top drei kommt aus NRW

Insgesamt 22 Ermittlerteams stehen aktuell in den verschiedenen Städten vor der Kamera. Doch welches ist das beliebteste bei den Zuschauern? Ein Sprecher der ARD-Programmdirektion spricht Klartext: „Auf Platz eins liegt nach wie vor das Münsteraner Team. Rang zwei gehört fast immer dem Kölner Team. Und auf Rang drei lag im vergangenen Jahr (nach Zuschauerzahl) das Dortmunder Team und (nach Marktanteilen) das Dresdner Team.“

Weiter heißt es: „Generell gilt: Der durchschnittliche Marktanteil der erstausgestrahlten „Tatorte“ lag 2022 bei 28,5% – auf diesem hohen Niveau ist eine Differenzierung fast schon ein Luxusgut. Will sagen, es gibt natürlich kleine Unterschiede zwischen den Teams, aber insgesamt ist die Attraktivität der Reihe viel größer als die Präferenzunterschiede zwischen den Kommissarinnen und Kommissaren.“

Produktion richtet sich nach Jahreszeiten

Wie so oft, sparen sich TV-Sender die Quotengaranten in der Regel für die kältere Jahreszeit auf. Schließlich schauen die Menschen dort faktisch mehr Fernsehen. Auch die ARD orientiert sich an diesem Konzept, so der Sprecher der ARD-Programmdirektion.

In dem Statement heißt es: „Je dunkler die Jahreszeit, desto höher ist die Fernsehnutzung und entsprechend größer auch die absolute Zuschauerzahl beim „Tatort“. Der Marktanteil ist bei den „Tatort“-Ausgaben aber weitgehend stabil. Wie alle Fernsehsender möchten auch wir den Zuschauer:innen in den nutzungsintensiven Monaten besonders attraktives Programm bieten.“

Mehr News:

Neulich gab es heftige Zuschauerkritik am Franken-„Tatort“ namens „Hochamt für Toni“. Was die Fans so richtig auf die Palme gebracht hat, liest du hier.

Die ARD zeigt den „Tatort“ online auch in der Mediathek.