„Tatort“: Traurige Gewissheit! ARD-Star Günter Lamprecht ist tot

Es sind traurige Nachrichten, die am Freitagmorgen (7. Oktober) publik wurden. „Tatort„-Star Günter Lambrecht ist tot. Der Schauspieler stand lange Zeit als ARD-Kommissar vor der Kamera, jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. „Tatort“-Star Günter Lamprecht ist tot. Foto: IMAGO / Eventpress

Der „Tatort„-Star sei bereits am Dienstag (4. Oktober) gestorben, wie seine Agentin Antje Schlag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

„Tatort“-Star Günter Lamprecht ist tot – dafür war er bekannt

In den 90er Jahren stand Lamprecht als „Tatort“-Kommissar Franz Markowitz vor der Kamera, bekannt wurde er aber bereits mit seiner Rolle in „Das Brot des Bäckers“. Damit räumte er auch gleich mal ab und gewann den Lubitsch-Preis. Gefeiert wurde er aber auch für seine Darstellung des Franz Biberkopf in der Werner Fassbinder-Produktion „Berlin Alexanderplatz“.

Das ist der „Tatort“ in der ARD:

Die Filme werden sonntags um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt

Es gibt mehrere Ermittlerteams an unterschiedlichen Standorten, die sich abwechseln

Viele der bereits ausgestrahlten Folgen können in der ARD-Mediathek abgerufen werden

Zu den erfolgreichsten Ermittlerteams gehören die NRW-Kommissare aus Münster und Köln

Die Rolle hätte für ihn nicht besser passen können, immerhin wurde der Schauspieler 1930 in Berlin geboren. Hier nahm er nach dem Krieg ab 1953 auch privaten Schauspielunterricht. Seine Heimat blieb für ihn immer etwas ganz Besonderes und bekam nur durch Nordrhein-Westfalen Konkurrenz. „Da schwör‘ ich drauf, auf Oberhausen. Ist mir ans Herz gewachsen“, sagte er einmal.

„Tatort“-Star Günter Lamprecht – auch bei „Babylon Berlin“ mischte er mit

Seinen schauspielerischen Erfolg bestätigte nicht nur ein begeistertes Publikum, sondern auch die weit mehr als 150 Film- und Fernsehengagements, sowie zahlreiche Ehrungen. In der Serie „Babylon Berlin“ wirkte Günter Lamprecht als Reichspräsident Hindenburg mit.

Hier gibt’s weitere Promi- und TV-News:

Mit einer gesunden Prise Humor ging Lambrecht durchs Leben und dürfte so auch seinen Fans in Erinnerung bleiben.

Hier erfährst du, warum der „Tatort“ aus Wien bei den ARD-Zuschauern für Entsetzen sorgte.